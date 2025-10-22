VUČIĆ U ĆACILENDU: Ne treba nama njihovo sažaljenje, da su mogli sve bi nas spalili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, posetio je građane koji su se okupili u Ćacilendu povodom terorističkog napada blokadera.

Foto Novosti

-Posetio sam Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana, rekao je predsednik.

-Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao.

-Mi moramo da sačuvamo mir. Oni su nam pokazali koliko su neodgovorni. Stotine hiljada puta su pokazali da su spremni da ruše sve pred sobom i sa sladostrašćem su to radili. I danas kada je otac troje dece ranjen. Primetićete, niste čuli nijedno izvinite.

"Sad kad sam dolazio, dobio sam ćaci bedž".

"Ne treba nam njihovo sažaljenje, da su mogli sve bi nas spalili".