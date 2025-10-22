JASNA PORUKA MOSKVE: Neophodna puna primena Rezolucije 1244 o Kosovu
MOSKVA se zalaže za punu primenu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti o Kosovu, navodi se u saopštenju ruske Misije pri UN posle sastanka ambasadora Vasilija Nebenzje i ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića.
Kako se navodi, Nebenzja je sa srpskim zvaničnikom razgovarao o situaciji u regionu i bilateralnim odnosima.
„Razmotrena je situacija na Kosovu i u Bosni i Hercegovini a posebna pažnja bila je posvećena bilateralnim odnosima“, navedeno je u saopštenju.
Podsetimo, u Savetu bezbednosti, kojim trenutno predsedava Rusija, održana je sednica o Kosovu.
(Sputnjik)
