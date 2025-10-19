SRPSKA DECA U NEMILOSTI ŠIPTARA: Kurtijevci razvalili kuće, mališani lepe vrata svog doma (VIDEO)

U NASTAVKU brutalne fizičke i pravne represije prema srpskom narodu, Aljbin Kurti je jutros naredio akciju hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu u kojoj je privedeno sedmoro naših sunarodnika.

Foto: Printskrin

- Njegove policijske falange upale su jutros oko šest sati u ove dve mirne srpske opštine na severu Kosova i Metohije, uz specijalne jedinice pod punim naoružanjem, kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima.

Ovo je danas saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju dodajući da je opsadno policijsko stanje i uzmemiravanje Srba trajalo više sati, a da su tokom ove brutalne akcije, Kurtijevi specijalci porazbijali vrata na srpskim kućama, vršeći pretres i premetačinu, uz arbitrarna privođenja naših sunarodnika.

- Njima će biti obezbeđena pravna pomoć, a i njihovom provođenju obavestićemo i međunarodne predstavnike. Reč je o odmazdi Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, zbog pobede srpskog naroda na nedavno završenim izborima, kao i nervoze Prištine usled izbornog debakla koje Kurti želi da kompenzuje preko leđa srpskog naroda - zaključuje se u sapšštenju Kancelarije za Kosoovo i Metohiji.

Inače, jutros su naoružani tzv. kosovski specijalci sa oklopnim vozilima upali u opštine Zubin Potok i Zvečan gde su kako je saopšteno iz tzv. kosovskog specijalnog tužilaštva izvršili pretres na više lokacija, zbog sumnji u navodno počinjena teška krivična dela: ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija ili osoba povezanih sa njima i teško ubistvo i napad na službeno osoblje tokom obavljanja službene dužnosti, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prema svedočenju meštana na terenu se nalaze naoružani specijalci sa vozilima.

Ostale su razvaljene srpske kuće, što pokazuje i ovaj video-snimak.

Mališani iz porodice Kasalović iz Zubinog Potoka uzeli su da sami zalepe vrata svog doma koja je lažna policija albanskih terorista razvalila.

Njih su odmah obišli predstavnici Srpske liste iz ove opštine i najavili da će u saradnji sa državom Srbijom štetu sanirati.