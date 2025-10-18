OGLASIO SE VUČIĆ: "Nadam se da će vakcina protiv raka do kraja sledeće godine biti dostupna našim građanima" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi video na društvenoj mreži Instagram.

Foto: Tanjug

- Nadam se da će vakcina protiv raka koju razvijaju Rusi do kraja sledeće godine biti dostupna i našim građanima - navodi se u Instagram objavi.

Objasnio je da su kako vankcina funkcioniše, kao i da su rezultati testova na istoku Srbije pokazali da, nažalost postoji veliki broj obolelih od malignih bolesti.

- Razlikuje se ova vakcina u tome jer pomaže bolesnim ljudima. Ona nije preventivna, ona nije profilaktika, već je nešto što treba da deluje kod onih kod kojih je bolest ustanovljena. To se porede, valjda, koliko sam ja shvatio prof Gincburga i akademika Kaprina, poredi se normalno tkivo, i ovo drugo tkivo, pa onda ne znam šta koga napada, koji izotop. Sve u svemu oni su ubeđeni da bi to moglo da bude do 80-85% uspešno.

Prilikom gostovanja u Nacionalnom dnevniku izjavio je da kada dođe trenutak da Rusi dozvole vakcinu, Srbija će se odmah uključiti.

- Računajte kada Rusi budu dozvolili, mi ćemo odmah da se uključimo. Zajedno sa njima da radimo, da bismo bili spremni. U sve. Ne možemo da proizvodimo to još, jer nisu Rusi nisu doneli sve dozvole, ne možemo da se igramo sa tim. Ali ćemo da uradimo tu stvar da pripremimo komplentnu infrastrukturu. Moramo da spremimo lekare, moramo da spremimo određena odeljenja, i da tu budemo spremni za dva do tri meseca, da možemo da prihvatimo to. Kod nas je to zanimljivo da kada odnesete, i sad počnete da merite nivo radioaktivnosti, dozer će vam pokazati nula. Ali ta manja radijacija koja je korišćenja krajem 90-ih godina, 99-te godine, taj izotop ulazi i polako i sigurno, urušava sve i pravi ta maligna oboljenja.

Rekao je da nama ostaje da sve uradimo, pa ćemo dobiti deo supstance od njih kako bi smo proizveli ovde kao i tokom Kovid19.

- Kada se dobiju sve dozvole i kada se pokaže kao delotvorno, onda sam sasvim siguran da će da ta cena da ode još gore. Za mene je zdravlje ljudi najvažnija tema i toliko sam bio zadovoljan šta sam čuo juče. Mnogo sam srećan što tu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima.

