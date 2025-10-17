SISTEMSKA PREVARA: Nakon otkrića o neakreditovanom fakultetu, kandidatkinja za VSS falsifikovala biografiju
NAKON skandaloznog saznanja da kandidatkinja za člana Visokog saveta sudstva, jednog od najviših pravnih institucija u državi, Bratislava Kolović Nedeljković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, od obrazovanja ima privatni pravni fakultet koji u vreme njenog diplomiranja nije čak ni imao akreditaciju, usledio je neverovatan nastavak.
Naime, umesto da javnosti objasni kako je moguće da neko bez akreditovane diplome godinama obavlja posao sudije, Kolović Nedeljković je otišla korak dalje, i u svom zvaničnom ličnom listu dostavljenom Visokom savetu sudstva, navela da je diplomirala na „Pravnom fakultetu u Beogradu“ , što je krivično delo.
U dokumentu koji je iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, gde Bratislava Kolović Nedeljković obavlja dužnost, dostavljen Visokom savetu sudstva , pod rubrikom „završeni fakultet“, navedeno je da je dotična diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Istina je, međutim, kao što je naš portal već izveštavao, da je Kolović studije završila na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u okviru Privredne akademije, privatne ustanove koja u momentu njenog diplomiranja, 2008. godine, nije imala akreditaciju.
Dakle, u zvaničnom aktu koji se šalje državnom organu, sudija je lažno navela državni fakultet kao mesto sticanja diplome, kako bi prikrila činjenicu da je završila privatni neakreditovani fakultet, koji u to vreme nije imao ni zakonsko pravo da izdaje zvanja diplomiranih pravnika.
Marifetluci Vasovićkine kandidatkinje idu toliko daleko da više nije reč samo o nestručnosti, nego o svesnom pokušaju prevare sistema, zloupotrebi poverenja i gaženju zakona koji bi ta ista sudija trebalo da štiti. I sve to u trenutku kada se kandiduje za mesta člana u instituciji koja će sutra birati sudije u Srbiji.
Prema ocenama pravnih stručnjaka, ovakvo ponašanje ne samo da predstavlja težu povredu službene dužnosti, nego i osnov za disciplinski postupak i momentalno razrešenje, uz mogućnost krivične odgovornosti zbog falsifikovanja službene isprave. U svakoj uređenoj državi ovakva nepravilnost bi bila dovoljna za suspenziju i hitnu proveru verodostojnosti diplome. Ali u sistemu koji godinama grade i kontrolišu kadrovi demokratskih pravosudnih reformi, pravosudne institucije postale su utočište za politički podobne, a ne za stručne i odgovorne ljude.
Nedavno je u fokusu javnosti zbog iste situacije bio i šef Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Ljubivoje Đorđević, koji već petnaest godina sedi u fotelji, ali svoju diplomu nikada nije pokazao javnosti.
Još pre više od decenije, novinari su tražili dokaz o njegovom obrazovanju. Đorđević je to odbio, pozivajući se na „privatnost“. Takav odgovor možda bi bio prihvatljiv za privatnog preduzetnika, ali ne i za čoveka koji vodi jedno od najvećih tužilaštava u državi.
