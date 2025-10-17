SISTEMSKA PREVARA: Nakon otkrića o neakreditovanom fakultetu, kandidatkinja za VSS falsifikovala biografiju

NAKON skandaloznog saznanja da kandidatkinja za člana Visokog saveta sudstva, jednog od najviših pravnih institucija u državi, Bratislava Kolović Nedeljković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, od obrazovanja ima privatni pravni fakultet koji u vreme njenog diplomiranja nije čak ni imao akreditaciju, usledio je neverovatan nastavak.

Foto: Novosti

Naime, umesto da javnosti objasni kako je moguće da neko bez akreditovane diplome godinama obavlja posao sudije, Kolović Nedeljković je otišla korak dalje, i u svom zvaničnom ličnom listu dostavljenom Visokom savetu sudstva, navela da je diplomirala na „Pravnom fakultetu u Beogradu“ , što je krivično delo.

U dokumentu koji je iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, gde Bratislava Kolović Nedeljković obavlja dužnost, dostavljen Visokom savetu sudstva , pod rubrikom „završeni fakultet“, navedeno je da je dotična diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Istina je, međutim, kao što je naš portal već izveštavao, da je Kolović studije završila na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u okviru Privredne akademije, privatne ustanove koja u momentu njenog diplomiranja, 2008. godine, nije imala akreditaciju.

Dakle, u zvaničnom aktu koji se šalje državnom organu, sudija je lažno navela državni fakultet kao mesto sticanja diplome, kako bi prikrila činjenicu da je završila privatni neakreditovani fakultet, koji u to vreme nije imao ni zakonsko pravo da izdaje zvanja diplomiranih pravnika.

Foto: Novosti

Marifetluci Vasovićkine kandidatkinje idu toliko daleko da više nije reč samo o nestručnosti, nego o svesnom pokušaju prevare sistema, zloupotrebi poverenja i gaženju zakona koji bi ta ista sudija trebalo da štiti. I sve to u trenutku kada se kandiduje za mesta člana u instituciji koja će sutra birati sudije u Srbiji.

Prema ocenama pravnih stručnjaka, ovakvo ponašanje ne samo da predstavlja težu povredu službene dužnosti, nego i osnov za disciplinski postupak i momentalno razrešenje, uz mogućnost krivične odgovornosti zbog falsifikovanja službene isprave. U svakoj uređenoj državi ovakva nepravilnost bi bila dovoljna za suspenziju i hitnu proveru verodostojnosti diplome. Ali u sistemu koji godinama grade i kontrolišu kadrovi demokratskih pravosudnih reformi, pravosudne institucije postale su utočište za politički podobne, a ne za stručne i odgovorne ljude.

Nedavno je u fokusu javnosti zbog iste situacije bio i šef Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Ljubivoje Đorđević, koji već petnaest godina sedi u fotelji, ali svoju diplomu nikada nije pokazao javnosti.

Još pre više od decenije, novinari su tražili dokaz o njegovom obrazovanju. Đorđević je to odbio, pozivajući se na „privatnost“. Takav odgovor možda bi bio prihvatljiv za privatnog preduzetnika, ali ne i za čoveka koji vodi jedno od najvećih tužilaštava u državi.