SINIŠA MALI U VAŠINGTONU: "Srbija se i dalje dobro drži" (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obratio se iz Vašingtona nakon prve radne posete.

Tanjug

Na početku je spomenuo da koliko je važno što Srbija učestvuje na događaju poput godišnjeg zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.

- Veoma je važno da smo ovde u Vašingtonu. Ovde su od svih zemalja sveta ili ministri finansija ili guverneri Narodnih banka, čelnici svih finansijskih institucija. I veoma je važno da vidimo gde se svet kreće. Imali smo sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem, kao i sa direktorom MMF gospodinom Kameronom. Ono što je nažalost poruka je da, na proleće kad smo prošli put bili ovde, ništa se nije promenilo. I dalje je velika neizvesnost kada su globalni izazovi u pitanju. I dalje traje konflikt u Ukrajini, videli ste krenuo je novi konflikt Pakistana i Avganistana, na svu sreću završilo se ovo u Gazi. I dalje je priča oko tarifa koje američka administracija nameće drugim zemljama, odgovor Kine, pad berze, pritisci na trgovinu...

Govorio je o projekcijama Međunarodnog fonda kada se radi o svetskom javnom dugu i napomenuo da bez obzira na globalne krize,Srbija se i dalje dobro drži.

- Posebno interesantno da će, po projekcijama Međunarodnog fonda, iznos svetskog javnog duga će prevazići vrednost globalnog BDP-a. Preko 100 odsto će biti. To je situacija iz koje velike razvije ekonomije nemaju izlaz. U svim tim uslovima, Srbija se i dalje dobro drži. To je moja poruka za građane. Mi i dalje rastemo. Naša ekonomija će ove godine rasti, maanje nego što smo predvideli zbog blokadera i blokada. Nećemo biti ispod 2,3 odsto pri čemu smo potpuno sačuvali makroekonomsku stabilnost. Danas nam je udeo javnog duga u BDP 43%, prosek Evrozone je 80-85%, malo pre sam rekao, svetski prosek će biti 100% za par godina -

Ukoliko dođe do neke globalne krize, imamo dovoljno bafera tj. rezervi te smo u boljoj situaciji nego većina zemalja, izjavio je ministar.

- Sa te strane, bolja je situacija nego u većini drugih zemalja. Rekordno nam je niska nezaposlenost, rekordno nam je visoka zaposlenost, rekordne devizne rezerve, rekordne rezerve zlata.. Za građane Srbije da znaju, imamo i skoro 4 milijardi evra u kešu na računu trezora. Tako da sa te strane imamo dovoljno bafera, i to je bila moja poruka čelnicima MMF-a. I pohvale koje smo dobili sa njihove strane upravo su usmerene ka tome.

Govorio je i o sankcijama NIS-a kao i da će tokom dana imati razgovore sa investitorima

- Trenutno je velika neizvesnost, kao što znate oko NIS. Svima je nekako to pitanje. Mi ćemo tokom današnjeg dana imati razgovore sa velikim brojem investitora u našoj državnoj hartiji od vrednosti. Očekujem da to bude pitanje. Videli ste, predsednik Srbije se video sa čelnicima Gaspromnjeta u ponedeljak u Beogradu. U utorak i sredu bila nam je predsednica Evropske komisije Ursula Fon Der Lajen. Gledamo da pronađemo najbolje rešenje. To je veliki problem, ali je na neki način možda i šansa za još brži rast i razvoj, na kraju i više investicija u naš energetski sektor.

Podelio je novinarima koji su ga očekivali nakon sastanaka u Vašingtonu i lepe vesti koje se tiču svetske izložbe EKSPO 2027:

- Dobro smo se predstavili, dobro razumeli poruke ljudi iz celog sveta. I još jedna stvar koja je veoma važna. Danas smo dobili potvrdu 125. zemlje koja je potvrdila učešće na EKSPO 2027. Dakle, naš EKSPO će biti najmasovnija svetska izložba ikada i to je velika čast za nas. Velika naša razvojna šansa. Svi govore, problemi su, javni dug je visok, usporavaju se globalne stope rasta.

Jedna od tema bila i veštačka inteligencija.

- Velika je tema bila, recimo, veštačka inteligencija i uticaj na dalji rast i razvoj, na zaposlenost, nove poslove. Svi pričaju o tome: "Hajde da nađemo neke nove izvore rasta". Mi i dalje investiramo, dakle, 7.4% našeg BDP je u kapitalne investicije, investiramo u auto puteve, brze pruge. Investiramo u škole, bolnice, energetiku, a sa druge strane EKSPO nam je najveća razvojna šansa. Dakle, da podignemo kvalitet infrastrukture na pravi način. Da kroz bileteralne odnose sa tolikim brojem zemalja, koji neće biti ispod 130 na kraju, da u ovo vreme kad ljudi govore o tarifama, carinama, preprekama za trgovinu, mi ustvari otvorimo tržište ka drugima i da drugi otvore prema nama.

Takođe je spomenuo da je sa Lijem razgovarao i o merama koja je država preduzela da bi poboljšala život građana Srbije.

- Podsetiću vas, imamo i veće plate za naše zaposlene u prosveti, za zaposlene u zdravstvu. Povećali smo minimalnu zaradu na 500e, minimalnu zaradu od 1. januara ide na 550e. Penzije nam rastu od 1. decembra 12,2% pri čemu čitav niz mera od ograničenje marži u samoposlugama, od smanjenja i ograničenja kamatnih stopa, i tako dalje. Direktno utiče na standard građana Srbije, jednostavno, pokušavate u tim globalnim izazovima da nađete meru. Da održite makroekonomsku stabilnost, da rastete u smislu investiranja u infrastrukturu jer generalno na dugi rok podiže kvalitet života. Na kraju krajeva čini vas atraktivnom destinacijom. Ali da i u isto vreme razmišljate o ljudima i pokažete brigu prema njima u svemu tome.

Spomenuo je i dolazak Misije MMF-a u Beograd.

- Mislim da smo uspeli. Na dobrom smo putu, i ja očekujem Misiju MMF-a sledeće nedelje u Beogradu. Redovna misija koja dolazi. Tamo ćemo raspravljati oko budžeta za 2026 godinu. Jasna sam rekao. Nama je deficit 3% koji nam omogućava da dalje smanjujemo udeo javnog duga u BDP. Držaćemo se toga, tu greške nema. Gledaćemo da kroz dodatne investicije dalje poboljšavamo kvalitet života građana.

Dodao je američki investitori takođe žele da razgovaraju.

- Videćemo šta će reći investitori. Sutra imamo sastanak sa svim kreditnim rejting agencijama, kao što znate, Srbija je jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU koja na kraju krajeva jedina zemlja u regionu koja ima investicioni kreditni rejting. Videćemo sa njima šta možemo da poboljšamo da bi napredovali. Mislim da ne postoji investitor u našoj hartiji, državne hartije od vrednosti, a koji je iz SAD, da nije tražio sastanak i da se vidimo. To je dobro, jer je važno da komuniciramo i kad imaju pitanje da mi odgovorimo kako bi imali taj kredibilitet i poverenje koje smo izgradili godinama. Da ga potvrdimo i unapređujemo naš kreditni rejting.

Na pitanje o američkim tarifama i potencijalnim rešenjima rekao je da smo pre par nedelja dobili predlog kako bi trgovinski sporazum trebalo da izgleda

- Ja sam sa ministarkom Jagodom razgovarao i imali smo čitav niz sastanaka i prošle i pretprošle nedelje sa svim resornim ministarstvima i spremni smo za dalji nastavak razgovora sa američkom administracijom. Gledajte, svaki put kad odjednom izađe sa predlogom carina, barijera i prepreka za trgovinu, to je velika neizvesnost. Uništava sve planove, da investirate, da razvijate neke ideje. To je bio šok za ceo svet. Zato imate smanjene stope rasta, povećanu neizvenost, ali ja sam siguran da ćemo vrlo brzo sa am. administracijom završiti taj trgovinski sporazum. To će zavisiti i od njih. Imaćemo sastanak sa našim predsednikom u narednih par dana, da prođemo kroz sve te elemente. Za to smo spremni da im pošaljemo i otvorimo tu drugu rundu razgovora.

Napomenuo je da svaka zemlja ima neke svoje želje, a da mi gledamo da štitimo naše interese.

- Mi gledamo da štitimo naše interese. Borićemo se koliko možemo Naša je prednost u jednom drugom. Za razliku od svih drugih zemalja koje pričaju o tom protekcionizmu, zatvaranju tržišta. Mi hoćemo da nam se tržište otvara. Mi smo prošle godine potpisali sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom. Pa sa jednim Egiptom, pa sa Emiratima, sad pregovaramo sa Južnom Korejom. Gledajte, to je ogromna naša prednost. Investitori dolaze u Srbiju, zapošljavaju naše ljude, idu plate gore. Otvaraju fabrike, izvoze svoje proizvode, devizni preliv ide u Srbiju. Sve su to prednosti otvaranja tržišta.

Prisetio se i kako je bilo za vreme epidemije KOVID-19 2020.godine

- Pre godinu tri dana, do pojave korone, de fakto. Glovalna ekonomija, globalizam, bilo je sve. To se sad menja, ali za nas kao malu ekonomiju, relativno malu ekonomiju, 6,7 miliona ljudi, veoma je važno da se otvorimo i da na takav način podignemo konkurentnost naše privrede i naravno da podignemo atraktivnost. Onda otvarate svoje tržište od 6,7 miliona i drugim zemljama. Kada spojite sve te zemlje sa kojima imamo sporazume o slobodnoj trgovini, to je negde oko 2-2,5 milijardi ljudi. Jednostavno, odjednom, niste samo mala zemlja, nego ste velika sa puno potencijalnih i dobrih mogućnosti za širenje biznisa. Zato imamo veliki broj fabrika koje dolaze, imamo rekordno visoke strane direktne investicije, naravno, i nisku zaposlenost.

Istakao je da je veoma važno kao i do sada da odgovorno i pažljivo razmišljamo i povlačimo svoje sledeće poteze.

____________

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali prvi dan radne posete Vašingtonu, gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, nastavio je razgovorima sa zamenikom generalnog dirketora MMF-a Bo Lijem.

Mali je ranije naglasio da je veoma važno što Srbija učestuvje na značajnom skupu, koji je najveći događaj u svetu kada su finansijske institucije u pitanju i da je dobro da se pokaže šta je Srbija do sad uradila kao zemlja kojoj je i ove godine ponovo potvrđen investicioni kreditni rejting.

Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Godišnje zasedanje MMF i SB počelo je u ponedeljak i trajaće do 18. oktobra.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć