VUČIĆ SA RUSKIM NAUČNICIMA O REVOLUCIONARNOJ VAKCINI PROTIV RAKA: Zdravlje naših građana nam je na prvom mestu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Aleksandrom Gincburgom, direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „Gamaleja“ i Andrejem Kaprinom, generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju
- Odličan sastanak sa Aleksandrom Gincburgom i Andrejem Kaprinom, koji su me detaljnije upoznali sa razvojem revolucionarane vakcine protiv onkoloških bolesti. Srbija je zainteresovana za ovu najnapredniju vrstu terapije i potencijalna saradnja na ovom polju sa našim ruskim partnerima predstavlja ogroman korak ka podizanju standarda dijagnostike i lečenja u našoj zemlji.
- Za nas je ulaganje u brz i pouzdan pristup najsavremenijim rešenjima u oblasti onkologije jedan od prioriteta i zato sam izrazio punu spremnost naše zemlje na kontinuiranu saradnju koja može da doprinese razvoju i eventualnoj proizvodnji i primeni ove vakcine u našoj zemlji, uz poštovanje najviših svetskih standarda u pogledu bezbednosti i etike.
- Zdravlje naših građana nam je na prvom mestu, a pre svega blagovremeno prepoznavanje bolesti i odgovarajuća lekarska nega. Zbog toga sam zahvalan našim ruskim prijateljima, koji su sa nama podelili ovo otkriće od najvećeg značaja za očuvanje života najtežih bolesnika.
