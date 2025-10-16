Politika

VUČIĆ SA RUSKIM NAUČNICIMA O REVOLUCIONARNOJ VAKCINI PROTIV RAKA: Zdravlje naših građana nam je na prvom mestu

Новости онлајн

16. 10. 2025. u 14:35

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Aleksandrom Gincburgom, direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „Gamaleja“ i Andrejem Kaprinom, generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju

ВУЧИЋ СА РУСКИМ НАУЧНИЦИМА О РЕВОЛУЦИОНАРНОЈ ВАКЦИНИ ПРОТИВ РАКА: Здравље наших грађана нам је на првом месту

Foto: Printksrin Instagram

- Odličan sastanak sa Aleksandrom Gincburgom i Andrejem Kaprinom, koji su me detaljnije upoznali sa razvojem revolucionarane vakcine protiv onkoloških bolesti. Srbija je zainteresovana za ovu najnapredniju vrstu terapije i potencijalna saradnja na ovom polju sa našim ruskim partnerima predstavlja ogroman korak ka podizanju standarda dijagnostike i lečenja u našoj zemlji.

- Za nas je ulaganje u brz i pouzdan pristup najsavremenijim rešenjima u oblasti onkologije jedan od prioriteta i zato sam izrazio punu spremnost naše zemlje na kontinuiranu saradnju koja može da doprinese razvoju i eventualnoj proizvodnji i primeni ove vakcine u našoj zemlji, uz poštovanje najviših svetskih standarda u pogledu bezbednosti i etike.

- Zdravlje naših građana nam je na prvom mestu, a pre svega blagovremeno prepoznavanje bolesti i odgovarajuća lekarska nega. Zbog toga sam zahvalan našim ruskim prijateljima, koji su sa nama podelili ovo otkriće od najvećeg značaja za očuvanje života najtežih bolesnika.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu