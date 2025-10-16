GAS SRBIJI NEĆEMO PREKIDATI I BIĆE NAJPOVOLJNIJA CENA: Aleksandar Bocan-Harčenko, ambasador Ruske Federacije u Beogradu

BIO sam iznenađen kako se u medijama tumači pitanje američkih sankcija NIS-u, jer se rasprava uglavnom vodi oko toga šta će učiniti Rusija i kako će se one odraziti na odnose naše dve zemlje. Kao da uopšte ne postoje SAD koje su te koje su uvele sankcije protiv kompanije koja je stub srpske privrede, obezbeđuje energente za zemlju i narod, a koju je NATO tokom agresije 1999. skoro uništio.

Ovako ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za "Novosti" odgovara na pitanje da li će se pronaći rešenje za NIS koje bi odgovaralo i ruskoj i srpskoj strani, i poručuje - "snalazili smo se do sada, snaći ćemo se i od sada".

- Zna se odgovornost Rusije, i u smislu "Gasproma", kao vlasnika kompanije, i naše vlade. Predsednik Vučić je u ponedeljak imao sastanak sa šefom "Gaspromnjefta", Aleksandrom Djukovom, bio je tu i prvi zamenik ministra energetike Rusije Pavel Sorokin, pričali su temeljno o svemu. Ovaj sastanak je potvrda da sa naše strane postoji razumevanje da je u pitanju veoma ozbiljan problem. Ali, u svakom slučaju, ne postoji čak ni manje ozbiljan problem od ovog, gde bismo čekali nešto skrštenih ruku.

- Sada je najvažniji posao na NIS-u, koji je u ovaj komplikovan period ušao do kraja pripremljen, o čemu je i predsednik Vučić na sastanku dobio dodatne informacije. U stalnom smo kontaktu sa rukovodstvom NIS-a, oni su pripremili sve što je neophodno da, što je sada najvažnije, ne dođe do poremećaja, nestašica ili napetosti na tržištu.

Znači li to da građani mogu da budu mirni i da će biti dovoljno goriva i energenata?

- Da. Ono što je ključno, to je da će svaki razgovor, razmena mišljenja o budućnosti NIS-a, kako kompanija da preživi ovu situaciju, ostati u okvirima ugovora iz 2008. o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede između vlada Rusije i Srbije. Nijedna strana, i tu postoji potpuno razumevanje, ne želi i neće da krši taj ugovor, što mi uzajamno poštujemo.

Da li bi nacionalizacija kompanije koja se stalno pominje u javnosti kao moguće rešenje i kao neka krajnja opcija, narušila odnose Beograda i Moskve?

- Ukoliko bi odgovor na uvođenje nelegitimnih sankcija bio menjanje udela vlasništva u kompaniji bez uzajamne saglasnosti, ili da neko nešto oduzima, to bi bilo u suprotnosti sa dosadašnjim ugovorima.

- S druge strane, kada je reč o američkim sankcijama NIS-u, stvari treba nazvati pravim imenom - one su i udarac protiv Srbije, verovatno zbog toga što niste uveli sankcije Rusiji i što naše zemlje nastavljaju da sarađuju.

Verujete li da će Srbija uspeti da se odupre pritiscima i da ne uvede sankcije Rusiji?

- Ubeđen sam da hoće. To je, pre svega, čvrst stav rukovodstva Srbije, utemeljen na nacionalnom interesu vaše zemlje da imamo široku i sveobuhvatnu saradnju, bez ikakvih smetnji.

Kako gledate na stanovište da je Moskva uskogruda prema Srbiji u slučaju NIS-a i da bi trebalo da bude fleksibilnija, tim pre što joj je veran saveznik i jedina u Evropi joj nije uvela sankcije, bez obzira na pritiske Zapada koji nisu laki?

- Fleksibilnija u kakvom smislu? Predsednik Srbije i najodgovorniji ljudi iz vlade sa obe strane su u stalnom kontaktu. U razgovoru sa čelnicima "Gaspromnjefta" postignuto je potpuno razumevanje. Nema ničega što bi rukovodstvo Srbije tražilo, a Rusija nije prihvatila. Podsetiću, NIS je pre ulaska ruskog kapitala bio u veoma lošem stanju, nije ostvarivao profit, a sada, uz našu zajedničku saradnju, pretvoren je u najveću, najmoderniju i najbolju kompaniju u regionu, a možda i šire.

Od predsednika Vučića smo čuli da je razočaran odlukom Moskve da se gasni aranžman produži samo do Nove godine. Da li Rusija na taj način drži Srbiju "na kratkom povocu" i ima li šanse da se konačno postigne dogovor?

- To nije istina. Rusija ne koristi takve instrumente u svojoj politici. Gasnu sferu smatramo jednom od najvažnijih u našoj raznorodnoj saradnji sa Srbijom. Ona se tiče svakog čoveka, porodice, domaćinstva u Srbiji, znači, ima i humanitarnu dimenziju. A kada takva dimenzija postoji, tada još ozbiljnije pristupamo problemu. U Rusiji se dobro zna da je sa gasnom sferom u značajnoj meri povezan ekonomski razvoj Srbije, planovi predsednika Vučića da se on nastavi ubrzanim tempom. Želimo da Srbija ima stabilno snabdevanje gasom, uz najbolju cenu koja je moguća. Za sada je dogovoreno da to bude do Nove godine. Lično sam ubeđen da je takva odluka doneta iz komercijalnih i tehničkih razloga i da nema nikakve veze sa politikom. Ne razumem otkud tolika briga i napetost oko trajanja ugovora, kao da postoje sumnje da Rusija može jednog dana da kaže da ga neće produžiti.

Znači, nastavak snabdevanja gasom se ne dovodi u pitanje?

- Tako nešto ne dolazi u obzir. Postoji ugovor i saglasnost na najvišem nivou, između dvojice predsednika, da će snabdevanje biti stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni. Ovo je ugovor najvišeg nivoa i on je dugoročan.

EU postaje "privezak" NATO DA li vas je iznenadio rezultat glasanja u parlamentu, gde je većina poslanika bila protiv toga da se rezolucija koja poziva na pridruživanje Srbije BRIKS-u, uvrsti u dnevni red? - Ne, nisam iznenađen. Ima pomaka u smislu rasta interesa Srbije prema BRIKS-u, ali, zvanično, Srbija je kandidat za EU, a Brisel ima taj nepravičan, jednostrani pristup - ili ste sa nama ili protiv nas. Primećujemo, međutim, u srpskom društvu sve više sumnji u dalji razvoj odnosa sa EU, koja je sada postala kao neki "privezak" NATO. Tamo pričaju o vojnim budžetima, naoružavanju Ukrajine, umesto o ekonomskim integracijama. Izmišljaju neku opasnost od Rusije, koja sa realnošću nema nikakve veze. Pomenuo bih i odnos EU prema slučaju NIS. Srbija, iako nema nikakve veze sa situacijom, opet se našla na udaru sankcija. Pitam se, gde su EU i Brisel da se oglase kada se jedan kandidat za članstvo našao u problemu? Njih samo zanima da Beograd uvede sankcije Moskvi i da izbace Rusiju i iz Srbije i iz regiona. To što se Srbija nalazi u teškoj situaciji, ne zanima ih, a ne vode računa ni o svojim zemljama članicama, što potvrđuje primer Mađarske.

Predsednik Putin je potvrdio saznanja vaših obaveštajnih službi da Zapad u Srbiji sprovodi "obojenu revoluciju". Greše li pojedini opozicioni prvaci u proceni da ste se time direktno svrstali uz vlast?

- Oni koji tvrde da smo se ovim ili onim svrstali na stranu vlasti ponašaju se kao amateri u politici. Srbija ima predsednika kojeg su građani izabrali na izborima, legitimnu Vladu, Skupštinu. Rusija sarađuje sa legitimnim institucijama svake države, uključujući Srbiju. Kada je reč o opoziciji, imamo kontakt sa pojedinim strankama kojima je cilj razvoj Srbije, normalan dijalog i konstruktivno ponašanje. S druge strane, nemamo interesa da gradimo kontakte sa nekim ko ne želi dijalog, već samo tenzije unutar Srbije. To očigledno nema smisla.

Može li se u Srbiji dogoditi prevrat kao svojevremeno na Majdanu i da li bi nakon toga Rusija bila potpuno istisnuta sa Balkana?

- I predsednik Vučić, i ruska SVR su rekli da se u Srbiji dešava pokušaj obojene revolucije čiji ishod treba da bude prevrat, odnosno državni udar kako bi neki ljudi nelegitimnim putem došli na čelo vlade i države. Predsednik je više puta rekao da su izbori put za dolazak na vlast, ali kad za njih dođe vreme, a ne zato što to neko želi odmah. Stvarno, ne možete reći hoćemo izbore, ali ako vlast opet pobedi, mi nećemo priznati rezultate već ćemo ih proglasiti nelegitimnim. Ovo je, između ostalog, jedna od karakteristika obojene revolucije - kad pozivate na izbore čije rezultate unapred proglašavate. To bi bio štetan razvoj događaja za Srbiju, nadam se da se to neće dogoditi, ali isto tako je teško zamisliti da je završeno sa blokadama, biće tu još pokušaja.

Mir moguć, ali ne živimo u iluzijama KOLIKO verujete u Trampovu mirotvoračku misiju u Ukrajini? I da li bi sve moglo da padne u vodu slanjem raketa "tomahavk" Kijevu, koje se najavljuje? - Rusko-američki kontakti se nastavljaju, nismo odustali od toga što je bilo dogovoreno na Aljasci. Uvek ima nade, ali nećemo da živimo u iluzijama. I dalje se naoružava režim u Kijevu što stimuliše nastavak borbenih aktivnosti, uključujući i ovu priču o isporuci raketa "tomahavk". Predsednik Putin je rekao da ćemo raditi još više na jačanju naše protivvazdušne odbrane. Ako do isporuke dođe, teško je zamisliti da to neće narušiti rusko-američke odnose. Da li su razrešene sve nedoumice sa Beogradom po pitanju srpskog naoružanja koje je završavalo u Ukrajini? - Postoji veliko crno tržište, ali predsednik Vučić je zauzeo čvrst i transparentan stav da neće biti dozvoljen izvoz ako postoji bilo kakva sumnja da će naoružanje preko trećih zemalja završiti u Ukrajini.

Može li Srbija i dalje da računa na podršku Moskve u Savetu bezbednosti UN oko KiM, gde se naredne nedelje održava sednica o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini?

- Naravno. Naš stav oko KiM je dosledan i čvrst, zasnovan na međunarodnom pravu i prijateljskom odnosu prema Srbiji. Želimo da pružimo pomoć u svakoj situaciji, pogotovo kada se radi o kosovskom problemu. Kurti sprovodi puzajuće etničko čišćenje Srba na severu, a i u drugim delovima Kosova, vrše se napadi na verske objekte SPC. I na ovom zasedanju ćemo reći sve što mislimo i šta tražimo. Pre svega smatramo da bi pitanje Kosova trebalo da se vrati pod okrilje SB i UN, jer je sada potpuno jasno da od dijaloga o normalizaciji pod pokroviteljstvom EU nema ništa. Nije došlo do implementacije ključnih dogovora, pre svega do osnivanja Zajednice srpskih opština.

Čestitka "Novostima" OD srca čestitam dnevnom listu "Večernje novostie" 72 godine postojanja. Zahvaljujući profesionalizmu, visokom novinarskom standardu i odgovornosti prema čitaocima, "Večernje novosti" su zasluženo stekle reputaciju pouzdanog i jednog od najčitanijih medija u Srbiji. Posebno želim da istaknem duboki osećaj patriotizma, doslednost i principijelnost u uređivačkoj politici, objektivno prikazivanje najvažnijih domaćih i međunarodnih tema. Sa zahvalnošću zapažam i veliki doprinos "Večernjih novosti" jačanju prijateljstva i uzajamnog razumevanja između bratskih naroda Rusije i Srbije. Na stranicama lista redovno se objavljuju sadržajni prilozi, koji svedoče o dubokim istorijskim, kulturnim i duhovnim vezama naših zemalja. Uveren sam da će "Večernje novosti" i u godinama koje dolaze uspešno čuvati svoje ugledno mesto u srpskom medijskom prostoru.