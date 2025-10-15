VUČIĆ O NIS-U: Situacija nije laka, čekamo da se vlasnik dogovori sa potencijalnim kupcem

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, osvrnuo se tokom obraćanja posle sastanka sa šeficom EK Ursulom fon der Lajen i na situaciju oko NIS-a.

Foto: D. Milovanović

Nemamo mi pregovore sa potencijalnim kupcem jer mi nismo vlasnici. Hiljadu puta sam rekao - nismo komunisti. Čekamo da se vlasnik, ukoliko sancije opstanu, a sva je prilika da hoće, dogovori sa kime oni hoće. Ono što smo videli u razgovorima sa Rusima, situacija nije laka. Ono što je bilo ohrabrujuće što su oni razumeli i verujem da će u skladu sa time da delaju - da mi ne možemo sebi da dozvolimo bilo kakvo ugrožavanje tržišta energenata, nedovoljno snabdevanje.

