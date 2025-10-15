Politika

VUČIĆ O NIS-U: Situacija nije laka, čekamo da se vlasnik dogovori sa potencijalnim kupcem

В. Н.

15. 10. 2025. u 10:26

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, osvrnuo se tokom obraćanja posle sastanka sa šeficom EK Ursulom fon der Lajen i na situaciju oko NIS-a.

ВУЧИЋ О НИС-У: Ситуација није лака, чекамо да се власник договори са потенцијалним купцем

Foto: D. Milovanović

Nemamo mi pregovore sa potencijalnim kupcem jer mi nismo vlasnici. Hiljadu puta sam rekao - nismo komunisti. Čekamo da se vlasnik, ukoliko sancije opstanu, a sva je prilika da hoće, dogovori sa kime oni hoće. Ono što smo videli u razgovorima sa Rusima, situacija nije laka. Ono što je bilo ohrabrujuće što su oni razumeli i verujem da će u skladu sa time da delaju - da mi ne možemo sebi da dozvolimo bilo kakvo ugrožavanje tržišta energenata, nedovoljno snabdevanje.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"