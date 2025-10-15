Politika

DOLOVAC DA PRESTANE DA VRŠI PRITISAK NA SUDIJE U NOVOM SADU: U vezi sa optužnicom za nadstrešnicu

В. Н.

15. 10. 2025. u 10:00

UGLjEŠA Mrdić predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbijeuputio je otvoreno pismo vrhovnom tužiocu Zagorki Dolovac.

Foto Ž. Knežević

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije pozivam vrhovnog tužioca Zagorku Dolovac da prestane da vrši pritisak na sudije više sudova u Novom Sadu.

Dolovac je svesna da je dopunjena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu pravno neodrživa onako kako je napisana a posebno, jer svaki dan javnost saznaje za nove dokaze koji su novosadski tužioci Lepotić i Josimović sakrili u istrazi postupajuću mimo zakona i opstruišući pravdu. Ova dva tužioca, pod direktnim protivzakonitim uticajem Zagorke Dolovac, napisali su optužnicu koja nije rezultat dokaza i koja neće dovesti do pravde već je želja vrha tužilaštva da zaštiti sebe od javnosti i da sakrije svoju nesposobnost i nerad. 

Vrhovni tužilac Dolovac je svesna da je novosadska optužnica presuda za nezakonit rad kako njen, tako i Lepotića i Josimovića. Da su u istrazi sakriveni mnogi dokazi i da su mnogi koji su krivi poput predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura železnice Srbije Nebojše Bojovića i izvršnog direktora Infrastrukture Milutina Miloševića zaštićeni da ne odgovaraju. Ovi tužioci moraju da znaju, da će jednom, i javnosti i nadležnim organima morati da odgovore na pitanja:

- Zašto ste i po čijem nalogu  uklonili sve ostatke srušene nadstrešnice 17 sati po njenom rušenju i tako uništili dokaze i sprečili svaku dalju istragu?

- Zašto ste odbili da veštači američki Federalni istražni biro i da tako neko ko je nezavistan da svoj sud o padu nadstrešnice i mogućem terorizmu?
- Zašto ste krili snimke sa sigurnosnih kamera da biste zaštitili Bačulova koji još uvek ne ume da objasni šta je radio na Železničkoj stanici?
- Zašto nikada niste pokušali da utvrdite identitet radnika i inženjera koji su radili na nadstrešnici, njihove kontakte i eventualnu odgovornost?

Dolovac je svesna da će kako ona, tako o tužioci Lepotić i Josimović krivično da odgovaraju ako njena nakaradna i nepotpuna optužnica za pad nadsteešnice ne bude potvrđena, jer javnost svaki dan saznaje šta su sakrili ili odbili da istraže. 

Zato je Dolovac napravila ”tim za potvrdu” koju osim nje, Lepotićam Josimovića čine tužioci Ivana Pomoriški Stoiljković i Tatjana Lagumdžija kao  član Visokog saveta tužilaštva Predrag Ćetković. Ova ekipa vrši pritisak na novosadske sudije da potvrde optužnicu za nadstrešnicu preteći im Laurom Koveši, Jurodžastom kao i zapadnim službama!?

Pozivam Zagorku Dolovac da prestane sa ovakvim radnjama. Jer, kako je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić više puta najavio - vreme odgovornosti dolazi!

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

