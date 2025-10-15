URSULA FON DER LAJEN U ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI: Važni razgovori sa predsednikom Vučićem

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dočekao je sinoć na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a tom prilikom će se sastati sa Vučićem i predsednikom Vlade Đurom Macutom.

Foto: Instagram

Vučić će ugostiti predsednicu EK, a svečani doček biće priređen u 8.45, nakon čega sledi sastanak Vučića i Fon der Lajenove. Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen predviđene su u 9.40.

Vučić je naveo da svaka poseta Fon der Lajen ima poseban značaj za Srbiju i da predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između Srbije i Evropske unije.

- Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije - napisao je predsednik Vučić sinoć u objavi na svom Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Dodao je da će sa njom razgovarati o strateški važnim pitanjima evropskog puta Srbije, o reformama, momentumu u evropskoj politici proširenja i zajedničkim naporima na očuvanju stabilnosti i mira u regionu.

- Posebno sam zahvalan na njenom ličnom angažovanju i podršci koju godinama pruža Srbiji na našem reformskom i razvojnom putu. Dobro došli u Srbiju, draga Ursula - napisao je Vučić u objavi.

Ona je regionalnu turneju započela u ponedeljak posetom Albaniji i Podgorici gde je učestvovala na konferenciji "Pametan rast, zelena budućnost: ubrzavanje investicija u Crnoj Gori".

Nakon toga Fon der Lajen se u Sarajevu sastala sa članovima Predsedništva BiH, kao i sa predsednicom Saveta ministara Borjanom Krišto.

Predsednica Evropske komisije danas će posetiti i Prištinu, gde će se sastati sa predstavnicima privremenih institucija.

Posetu Zapadnom Balkanu predsednica EK završiće posetom Severnoj Makedoniji kasnije danas i sastancima sa predsednicom te zemlje Gordanom Siljanovskom-Davkovom i premijerom Hristijanom Mickoskim i predsednikom Skupštine Afrimom Gašijem.

Poslednji put je Fon der Lajen bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.