URSULA FON DER LAJEN U ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI: Važni razgovori sa predsednikom Vučićem
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dočekao je sinoć na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a tom prilikom će se sastati sa Vučićem i predsednikom Vlade Đurom Macutom.
Vučić će ugostiti predsednicu EK, a svečani doček biće priređen u 8.45, nakon čega sledi sastanak Vučića i Fon der Lajenove. Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen predviđene su u 9.40.
Vučić je naveo da svaka poseta Fon der Lajen ima poseban značaj za Srbiju i da predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između Srbije i Evropske unije.
- Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije - napisao je predsednik Vučić sinoć u objavi na svom Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.
Dodao je da će sa njom razgovarati o strateški važnim pitanjima evropskog puta Srbije, o reformama, momentumu u evropskoj politici proširenja i zajedničkim naporima na očuvanju stabilnosti i mira u regionu.
- Posebno sam zahvalan na njenom ličnom angažovanju i podršci koju godinama pruža Srbiji na našem reformskom i razvojnom putu. Dobro došli u Srbiju, draga Ursula - napisao je Vučić u objavi.
Ona je regionalnu turneju započela u ponedeljak posetom Albaniji i Podgorici gde je učestvovala na konferenciji "Pametan rast, zelena budućnost: ubrzavanje investicija u Crnoj Gori".
Nakon toga Fon der Lajen se u Sarajevu sastala sa članovima Predsedništva BiH, kao i sa predsednicom Saveta ministara Borjanom Krišto.
Predsednica Evropske komisije danas će posetiti i Prištinu, gde će se sastati sa predstavnicima privremenih institucija.
Posetu Zapadnom Balkanu predsednica EK završiće posetom Severnoj Makedoniji kasnije danas i sastancima sa predsednicom te zemlje Gordanom Siljanovskom-Davkovom i premijerom Hristijanom Mickoskim i predsednikom Skupštine Afrimom Gašijem.
Poslednji put je Fon der Lajen bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.
