"RADOVI NA KLINICI U VIŠEGRADSKOJ BIĆE GOTOVI ZA DVE GODINE" Vučić: To je najveće porodilište gde je i baza za matične ćelije i banka ćelija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će radovi na rekonstrukciji ginekološko akušerske klinike u Višegradskoj ulici biti završeni za dve godine i da će tada uslovi biti mnogo bolji i klinika mnogo lepša.
"Po sobi neće više biti 10 do 12 porodilja, već jedna, dve tri i sve sobe će imati kupatilo. Biće 540 ležajeva od čega 365 za porodilje, a ostatak za bebe", rekao je Vučić pirlikom obilaska radova na rekonstrukciji.
On je dodao da će u tom porodilištu biti uređeno više od 21.000 kvadrata, ali i da klinika ne prestaje da radi uprkos radovima.
Vučić je rekao i da je to najveće porodilište gde je i baza za matične ćelije i banka ćelija.
Istakao je da je 2018. godine u adaptaciju krova te klinike uloženo pet miliona evra, a da će se sada za rekonstrukciju uložiti 40 miliona evra.
Prema njegovim rečima, države i života nema bez dece, kao i da demografske mere koje se preduzimaju daju najbolje rezultate u siromašnim krajevima.
"Godišnje se ovde rodi oko 5000 beba, ali će nažalost padati taj broj", rekao je Vučić.
Dodao je da je u Beogradu kada je natalitet u pitanju stanje loše i da je tamo gde smo najbogatiji najmanji natalitet.
"Po prijavama novorođenih su najslabiji Vračar, Stari grad, Savski venac. Na Vračaru je prosečna plata 1.700 evra, a u decembru će biti i veća od 2.000, a tu nam je najmanji natalitet. Što ljudi bolje žive sve manje žele decu. Više pričamo o kućnim ljubimcima nego deci. Razlika u siromašnim krajevima je da se rađa više dece", rekao je Vučić.
On je rekao i da je Srbiji potrebno da ima fertilitet 2,1 do 2,18, kao i da su neke zemlje odgovornije po tim pitanju, poput Albanije gde je fertilitet oko 1,5 .
"Mere daju rezultate u siromašnim sredinama i zato ih i donosite. Mi smo zemlja sa najvećim rodiditeljskim dodatkom u Evropi. Nijedna zemlja to nije uspela da reši i savlada te probleme, jer nas veći životni standard pravi sebičnijim, ali niko o tome neće da priča", rekao je Vučić.
On je pojasnio i da u drugim zemljama to pokušavaju da reše migracijama.
"Ne razumeju da bez toga nema napretka, ali naše je da učinimo da se majke osećaju dobro i da bebama prvi kontakt sa svetlošću i majkama bude u najboljim uslovima", rekao je on.
