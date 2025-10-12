IZBOR ZA TUŽIOCE VST: Samo procedura ili uvod u politički scenario za mart? (VIDEO)
HOĆE li izbor za tužioce VST 23.12 biti samo procedura u institucionom kalendaru ili uvod u politički scenario koji se već najavljuje za mart?
Odgovor se krije u rečenici, pa i pretnji koja se poslednjih meseci čuje od pojedinaca unutar samog tužilaštva, samo izdržite do marta.
U kabinetu Zagorke Dolovac održan je tajni sastanak 8.9 čiji je cilj bio obezbediti izbor kadrova tužilačke koalicije.
Cilj koalicije: Učvrstiti kontrolu nad institucijama pravosuđa.
Više o ovome možete pogledati u video-snimku ispod.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
