IZBOR ZA TUŽIOCE VST: Samo procedura ili uvod u politički scenario za mart? (VIDEO)

HOĆE li izbor za tužioce VST 23.12 biti samo procedura u institucionom kalendaru ili uvod u politički scenario koji se već najavljuje za mart?

Foto Ž. Knežević

Odgovor se krije u rečenici, pa i pretnji koja se poslednjih meseci čuje od pojedinaca unutar samog tužilaštva, samo izdržite do marta.

U kabinetu Zagorke Dolovac održan je tajni sastanak 8.9 čiji je cilj bio obezbediti izbor kadrova tužilačke koalicije.

Cilj koalicije: Učvrstiti kontrolu nad institucijama pravosuđa.

Više o ovome možete pogledati u video-snimku ispod.