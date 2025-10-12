Politika

IZBOR ZA TUŽIOCE VST: Samo procedura ili uvod u politički scenario za mart? (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2025. u 09:58

HOĆE li izbor za tužioce VST 23.12 biti samo procedura u institucionom kalendaru ili uvod u politički scenario koji se već najavljuje za mart?

Foto Ž. Knežević

Odgovor se krije u rečenici, pa i pretnji koja se poslednjih meseci čuje od pojedinaca unutar samog tužilaštva, samo izdržite do marta. 

U kabinetu Zagorke Dolovac održan je tajni sastanak 8.9 čiji je cilj bio obezbediti izbor kadrova tužilačke koalicije. 

Cilj koalicije: Učvrstiti kontrolu nad institucijama pravosuđa. 

Više o ovome možete pogledati u video-snimku ispod. 

