VUČIĆ O IZJAVI HRVATSKOG MINISTRA O KUPOVINI NIS-A: Mi smo zainteresovani za hrvatsku elektroprivredu, daćemo 50 posto više para

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas izjavu hrvatskog ministra privrede Ante Šušnjara da je Hrvatska spremna da kupi NIS.

Foto: Tanjug

- Nisam sposoban da pronađen rešenje za NIS? Osam puta su Amerikanci odlagali i za to smo dobili od februara, do novembra. Produžili bi još da sam hteo da potpišem da ćemo da idemo u otimačinu, rekli bi nema problema, samo da tvoju reč imamo da ćete da idete u nacionalizaciju ali to će biti poslednja opcija. Nisam komunista, nisam lopov, mrzim fašizam, upadanje ljudima po kućama i sve drugo. Pošto nisam to hteo da kažem, sankcije su stupile danas na snagu. Jel sam ja prodao NIS? Hrvatska zainteresovana za NIS? Hvala na tome, evo mi smo zainteresovani da kupimo sve, a nisu nam dali na Kraš da kupimo. Nisu nam dali ništa da kupimo. Mi smo uvek bili otvoreni za hrvatske investicije. Veoma sam srećan, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije i na koji način. Dajemo 50 odsot više para za HEP, nego bilo koji drugi, eto. Transparentan tender i daćemo 50 odsto više para od svakog ponudioca - rekao je Vučić.