RAFINERIJA MOŽE DA RADI DO 1. NOVEMBRA Vučić: Sva naša skladišta su prepunjena, derivata imamo do Nove godine
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Rafinerija može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško.
- Srpski članovi odbora direktora NIS-a su tražili skupštinu akcionara. JANAF prekida dotok nafte. Realna je procena da Rafinerija može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško. Od tog trenutka to počinje da pravi probleme sa derivatima. Naše su rezerve pune. Imamo 342 hiljade tona dizela, preko 66 hiljada tona benzina, što se mazuta tiče, u EPS ga ima za godinu dana, u toplanama negde ga ima dovoljno, negde nema ali obezbedićemo mazuta dovoljno.
- Obezbedićemo mazuta dovoljno. Problem je što pojedini gradovi nisu plaćali račune. Što se goriva tiče do Nove godine neće biti problema. Sva našta skladišta su prepunjena - kaže on.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)