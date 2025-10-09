RAFINERIJA MOŽE DA RADI DO 1. NOVEMBRA Vučić: Sva naša skladišta su prepunjena, derivata imamo do Nove godine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Rafinerija može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Srpski članovi odbora direktora NIS-a su tražili skupštinu akcionara. JANAF prekida dotok nafte. Realna je procena da Rafinerija može da radi do 1. novembra, posle toga izuzetno teško. Od tog trenutka to počinje da pravi probleme sa derivatima. Naše su rezerve pune. Imamo 342 hiljade tona dizela, preko 66 hiljada tona benzina, što se mazuta tiče, u EPS ga ima za godinu dana, u toplanama negde ga ima dovoljno, negde nema ali obezbedićemo mazuta dovoljno.

- Obezbedićemo mazuta dovoljno. Problem je što pojedini gradovi nisu plaćali račune. Što se goriva tiče do Nove godine neće biti problema. Sva našta skladišta su prepunjena - kaže on.