AGRESIJA JE JEDINA POLITIKA TERORISTA Petković poručio: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je večeras da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog demokratije i bezbednosti, već da zastraši i preti.
Petković je reagujući na izjavu predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani povodom isporuke turskih dronova Prištini rekao da je agresija jedina politika kojoj su u kontinuitetu privreženi separatisti u AP Kosovo i Metohija.
-Iza besmislenih sofizama Vljose Osmani o razlozima turskog naoružavanja Prištine krije se jednostavna istina. Ne nabavlja Kurti oružane sisteme zbog demokratije i bezbednosti, već da zastrašuje i preti. Agresija je jedina politika kojoj su u kontinuitetu privrženi separatisti na KiM, kazao je Petković na Iksu.
Osmani je prethodno u objavi na Iksu navela da Turska isporukom dronova pomaže tzv. Kosovu da "brani mir" i dodala da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "bestidno napada Tursku, zemlju koja tzv. Kosovu, kao članica NATO-a, pomaže u odbrani mira".
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je ranije danas novo naoružavanje prištinskih vlasti od strane Turske, ističući da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.
-Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku!, istakao je predsednik Vučić u objavi na Iksu.
U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli FPV dronovi "skydagger" poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova".
Priština je ranije nabavila i turske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.
(Tanjug)
