ĐURIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Srbija i Rusija i dalje intenzivno sarađuju u svim oblastima od zajedničkog interesa
MINISTAR spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najvažnijim temama bilateralne saradnje, regionalnim i geopolitičkim izazovima, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji i težak položaj Srba i drugih ne-Albanaca, Đurić je dodao da sve sagovornike detaljno informiše o jednostranim i eskalatornim potezima prištinskih vlasti, koje za cilj imaju zastrašivanje i otežavanje života Srba na KiM, kao i da očekuje da i UNMIK i druge međunarodne organizacije pomognu i ohrabre Srbe da izađu na predstojeće izbore i povrate kontrolu nad lokalnim institucijama u najvećoj mogućoj meri.
Apostrofirao je neophodnost snažnijeg i direktnijeg angažovanja međunarodne zajednice u očuvanju bezbednosti, kao i zaštiti prava i sloboda Srba na Kosovu i Metohiji.
Ambasador Bocan-Harčenko predao je ministru Đuriću pismo šefa ruske diplomatije Lavrova, u kojem je zahvalio na učešću predstavnika Srbije na Međunarodnom muzičkom takmičenju „Interviziji“, koje je prošlog meseca organizovano u Novoivanskoju, pored Moskve, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
