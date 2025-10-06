VUČIĆ IZ DRAČA: Ovde nema država, već se ide sa imenima, što je dobro nasleđe ovog procesa (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Drača, gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni.

Foto: TV Pink/Printksrin

- Bilo je nesuglasica između gospođe Osmani i mene. Ovde nema država, već se ide sa imenima, što je dobro nasleđe ovog procesa. Rekao sam i govorio o licemerju i dvostrukim standardima, obavestio ih da je u Srbiji otvorena najbrža pruga u regionu, pošto to ni u jednom mediju u Prištini, ni u Zagrebu, ni u Sarajevu nije bilo - kazao je Vučić.

O navodima opozicionih medija da su skupovi protiv blokada doživeli debakl, predsednik kaže:

- Na skupovima građana protiv blokada bilo je 168.000 ljudi, a na najboljem danu blokadera bilo je 7.800 ljudi, na nivou cele Srbije. Toliko o tome ko je uspešan ko nije. Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja, bolje i da ne govorim. To vam je ta slika u koju oni počinju da veruju, zato što žive u mehuru sopstvenih laži i nesitina - rekao je Vučić.

Govoreći o hrvatskim medijima, predsednik navodi:

- Napišu u svojim medijima tisuće prosvjednika, jeste njih tri. Tamo gde imate stotine tisuća, to ne postoji kao vest. Govorim o hrvatskim medijima. Kada govorite o svim događajima, moći ćete da vidite da sam je pasulj a ne grašak, a da je pasulj baš tog dana bio loš, ali nećete moći da vidite brzu prugu, zato što niko od njih, od Slovenije do Albanije, nema takvu prugu kao mi. To je sve logično. Zato je potrebno srušiti mene i bolje od mene, zato to rade. Što se tiče progona, to vam govori koliko su oni daleko od realnosti i koliko žive u svom svetu koji je mnogo udaljen od stvarnog života.

O Bačulovu

- Što se tiče gospodina Miše Bačulova, ja sam mnogo uplašen, on je ozbiljan politički protivnik, sa svim sa saglasan što je rekao. Ne interesuje me mnogo što on nije rekao, ali za druge, što nam za 11 meseci nisu pokazali te snimke da je bio ispod nadstrešnice. Zašto sam je negde uveren u njegovu nevinost? Ko god bi negde organizovao, uzeo bih nekog pametnijeg od njega. Tako da sam ja uveren u njegovu nevinost, ali nadležni državni organi će to pokazati - naveo je Vučić.

- Za mene je veoma čudno što dobar deo državnih organa nije znao za to. Ja ne mislim da tu ima nešto sporno, jer morate da imate i nešto mozga. Za mene je mnogo važno ponašanje državnih organa, da ispitate, neka je teorija zavere. Što niste uzeli resivere, pogledali to, tražili to. Mi smo nekada gledali snimka 42 ranije, za neke kriminalne aktivnosti. Uopšte mi nije taj čovek interesantan. Za njega neće ni najbliži iz porodice da glasaju. Suština priče je kako je moguće da nismo znali - rekao je predsednik.

O teritorijalnom integritetu

- Ovde je bilo reči o teritorijalnom integritetu. Svako tumači teritorijalni integritet onako kako hoće. Zamislite kada dođe Vjosa Osman i priča o teritorijalnom integritetu i zaštiti teritorijalnog integriteta, želudac ti se okrene naopačke. A svi ostali slušaju i klimaju glavom. Tako da smo se prisetili njenih političkih dana u UN, poželeo joj još mnogo turizma u životu - kazao je predsednik.

O Angeli Merkel

Vučić je komentarisao izjavu bivše nemačke kancelarke Angele Merkel da su Poljska i baltičke države indirektno isprovocirale rat u Ukrajini. Vučić ističe da je Angela Merkel ostala, ne bi došlo do rata između Rusije i Ukrajine.

- Interesantno je da je gospođa Merkel to rekla u ovom trenutku. I zato je važno da sad budem ozbiljan. Gospođa Merkel, ne znam zašto je ovaj trenutak izabrala za te svoje reči, ali da je ona ostala kancelar, ja verujem da sukoba između Rusije i Ukrajine ne bi bilo. To je moje mišljenje. Zato što je dovoljno dobro znala uvek kolika je cena rata, kolika je cena sukoba i neumorno bi uvek i u svakom trenutku insistirala na rešavanju tih problema. Ovo otkriva i jednu drugu stranu koja pokazuje slojevitost problema i koja pokazuje da nije uvek stoprocentna krivica na jednoj strani i da neko mora da razume i potrebe onih drugih - kazao je Vučić.

Kaže da je sa svima razgovarao.

- Sa svima sam pomalo razgovrao, najviše sa Željkom Cvijanović - rekao je predsednik.

O sastanku sa Rubiom

O izjavi Zdravka Ponoša i pozivu da kaže zašto ga je američki državni sekretar Marko Rubio pozvao u Njujork, Vučić kaže:

- Video sam histeričnu reakciju svih protivnika, od toga ovaj je lud, psihopata... Ok, ako vam je to jedina reakcija, ja to prihvatam. Što se tiče gospodina Ponoša, nek narod vidi ko je nervozan i sve će im biti jasno. A zašto me pozvao Marko Rubio? Mi smo imali tri teme, a dotakli smo se četvrte. Tri teme su bile strateški dijalog između Srbije i Amerike, sankcije NIS-u, to je trajalo najduže, 20-25 minuta. Treća tema su bili regionalni odnosi. I ja sam pomenuo i kratko su reagovali na Čarlija Kirka. I Evropska unija u dve rečenice - kazao je predsednik.

Osvrćući se na to što je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas tražio zabranu SNS-a, Vučić je rekao da Đilas ne traži zabranu SNS-a zbog SNS-a, već zato što mora da se obračuna sa studentima, koji su Đilasa, kako je ukazao, spustili do ivice cenzusa ili malo ispod cenzusa.