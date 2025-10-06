Politika

MESAROVIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Mnogo je nešto Điki nervozan, propali mu svi pokušaji izazivanja obojene revolucije

06. 10. 2025. u 11:55

MINISTARKA privrede Adrijana Mesarović reagovala je danas na izjavu Dragana Đilasa, a njen odgovor prenosimo u celosti.

МЕСАРОВИЋ ОДГОВОРИЛА ЂИЛАСУ: Много је нешто Ђики нервозан, пропали му сви покушаји изазивања обојене револуције

Foto: V. Danilov

Dragan Đilas, politički profiter, da ne kažem lopov, preti hapšenjima. Mnogo je nešto Điki nervozan. Propali mu svi pokušaju izazivanja obojene revolucije, pa sad traži zabranu SNS i preti hapšenjima jer mu je to jedini način da ponovo dođe na vlast koja njemu jedino i isključivo služi za lično bogaćenje. Ne može da nas pobedi pa traži zabranu, ukidanje i hapšenje. Tako to ide kod tih presvučenih “demokrata”, kad već nije mogao “blokadersko-demokratskim” sredstvima da sruši vlast i državu, što je sam izdašno finansirao.


Znaju dobro građani da je Đilas je simbol političkog nemorala, uništavanja Srbije, zatvaranja fabrika i otpuštanja pola miliona poštenih ljudi, građana Srbije. Taj posao je “odradio” za 690 miliona evra, koliko je najmanje strpao u svoje džepove dok je bio na vlasti. I jedino što ga zanima jeste da se domogne budžeta kako bi ih opet pljačkao. Ali neće moći jer ima najjaču branu koju je narod izabrao, a to je naš predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem.

I kad se sve sabere, jedino što Đilas danas ima jeste panika – panika jer vidi da Srbija napreduje bez njega, da raste, gradi i otvara fabrike, dok njegova „elita” sve više tone u prošlost. Ta nervoza je posledica straha od uspeha Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, koji svakog dana dokazuju da se politika može voditi pošteno, transparentno i u interesu građana, a ne radi ličnog džepa. Srbija više nije talac tajkuna – narod je izabrao razvoj, stabilnost i državu koja radi za sve, a ne za jednog čoveka i njegove račune u ofšor zonama.

