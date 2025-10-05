NEĆE BITI REVOLUCIONARNE PRAVDE Vučić: Važno je da pomognemo našem narodu na KiM, a 1. novembra neće viti ništa

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

Kaže da neće dozvoliti revolucionarnu pravdu.

- Mnogo je važno da pomognemo našem narodu na KiM, da sačuvamo mir i da dalje napredujemo. To ljudi moraju da razumeju i da se ne pitate šta će da bude 1. novembra, neće da bude ništa. Skupiće 20-25.000 ljudi. Neka ih bude 5.000 više ili manje. Neću dozvoliti revolucionarnu pravdu jer sve više ljudi je na ovoj strani koja je nedvosmislena većina i koja želi obračun s njima. Ja neću da dozvolim da njima pretimo plivanjem i tako dalje. Prezirao sam ljude koji šutiraju one koji leže. Zamislite junake u Nepalu koji se hvale time što su ubili neku ženu - rekao je Vučić.

