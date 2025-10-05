SVI SE SPREMAJU ZA RAT Vučić upozorava: Niko nije verovao da će biti rata u Ukrajini, sem šeika Muhameda

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Podseća na svoj tročasnovni razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju i kaže da Ukrajinu nije spomenuo sem posle 2 sata na njegovo pitanje.

- Bio je domaćin i potrudio se da jednoj maloj zemlji ukaže poštovanje. Izašao sam i rekao Tanji Jović i Suzani Vasiljević da ćemo imati za tri meseca rat. Otišli smo u Peking na otvaranje Olimpijade, pitam Dudu, Kineze... Ne veruju... Jedino je šeik Muhamed rekao da će biti 1. juna, a ja da će biti 1. marta. Promašio sam za 7 dana - kaže Vučić.

Kaže da je teško izbeći rat kad se svi spremaju za rat.

- Pritisci na Srbiju da se odrekne svoje politike će biti najveći - smatra on.

Ističe da je 125.000 dolara kilogram zlata.

- Da ne poverujete. Zlato se kupuje i zlatu skače vrednost kad se približava tragedija, nesreća, rat i kada postoji potpuna nesigurnost ili destabilizacija svega u svetu - upozorava predsednik Srbije.

Ističe da može biti problema i u Republici Srpskoj, gde moramo biti podrška našem narodu.

- Važno mi je da ljudi razumeju težinu naše pozicije - kaže on.

Ističe da smo bili šampioni u broju ratova, mada su bili odbrambeni.

- Hajde da malo ne budemo deo toga. Neće nam se uvek svaki potez dopasti i zato sam siguran da nam sankcije (NIS) slede - kaže on.

