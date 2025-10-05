SVI SE SPREMAJU ZA RAT Vučić upozorava: Niko nije verovao da će biti rata u Ukrajini, sem šeika Muhameda
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.
Podseća na svoj tročasnovni razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju i kaže da Ukrajinu nije spomenuo sem posle 2 sata na njegovo pitanje.
- Bio je domaćin i potrudio se da jednoj maloj zemlji ukaže poštovanje. Izašao sam i rekao Tanji Jović i Suzani Vasiljević da ćemo imati za tri meseca rat. Otišli smo u Peking na otvaranje Olimpijade, pitam Dudu, Kineze... Ne veruju... Jedino je šeik Muhamed rekao da će biti 1. juna, a ja da će biti 1. marta. Promašio sam za 7 dana - kaže Vučić.
Kaže da je teško izbeći rat kad se svi spremaju za rat.
- Pritisci na Srbiju da se odrekne svoje politike će biti najveći - smatra on.
Ističe da je 125.000 dolara kilogram zlata.
- Da ne poverujete. Zlato se kupuje i zlatu skače vrednost kad se približava tragedija, nesreća, rat i kada postoji potpuna nesigurnost ili destabilizacija svega u svetu - upozorava predsednik Srbije.
Ističe da može biti problema i u Republici Srpskoj, gde moramo biti podrška našem narodu.
- Važno mi je da ljudi razumeju težinu naše pozicije - kaže on.
Ističe da smo bili šampioni u broju ratova, mada su bili odbrambeni.
- Hajde da malo ne budemo deo toga. Neće nam se uvek svaki potez dopasti i zato sam siguran da nam sankcije (NIS) slede - kaže on.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ONI VIŠE NEMAJU NIKAKVU ŠANSU Vučić: Monstruozno su urušavali zemlju
05. 10. 2025. u 21:53
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (3)