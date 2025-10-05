BUKTI RAT, BLOKADERI UDARILI JEDNI NA DRUGE! Štimac zapretio opoziciji: Smena generacija je pred vratima, hteli vi to ili ne

NEKADAŠNjI košarkaš, blokader Vladimir Štimac, opleo je po opoziciji i dao sopstveni doprinos ratu koji već nedeljama traje između blokadera i tradicionalne opozicije.

Foto: Novosti

- Moram da vam kažem da sve opozicione botove znam. Znam iz koje stranke dolaze i koji su im ciljevi na mrežama. Mnogo ste počeli da se ugledate na diktatora, jer toliko ste počeli da vređate da je to strašno. Elem, šta god sam napisao u proteklih 11 meseci, a da nije bilo po vašoj volji i ideologiji, napadali ste me bez ikakvih problema i bez imalo razmišljanja - naveo je Štimac u postu na Iksu.

Kako je naveo, on lično podredio se svima i širim ciljevima.

- Nije me zanimalo ko je koje politike, stava ili ideologije, jer borimo se protiv velikog zla. Na ulici sam proveo više vremena sa ljudima koji su prirodna levica, jer mi je bilo važno da učim, razumem i vas i vaše potrebe u društvu, da razgovaramo i da imamo dijalog. Za to ste trebali da trošite 11 meseci, da razgovarate, a ne da gledate gluposti. Bavio sam se temama u kojima Vučić laže narod, razobličavao njegovu propagandu i ukazivao na istinu. Ali nekima ta ideologija nije odgovarala, pa su umesto da se izbore za još više ljudi svojim programom, napadali mene i moje akcije - kaže Štimac u postu i dodao da su poslećeni ljudi iz opozionih stranaka skrajnuti.

- Znate šta sam ja naučio za ovih 11 meseci? Naučio sam da je, ipak, na kraju dana najvažnije biti čovek. Ideologija i politika su manje bitne. Kada to shvatimo, tada ćemo zajedno skloniti tiranina. Upoznao sam mnogo ljudi iz raznih opozicionih stranaka koji su izvanredni, posvećeni, profesionalni, koji vide širu sliku. Nažalost, za takve ljude nema ni osećaja ni prostora da budu istaknuti, jer razmišljaju svojom glavom. Ali vreme je došlo, smena generacija je pred vratima, hteli vi to ili ne. Puna podrška studentima - naglasio je Štimac.





