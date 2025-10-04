NE SMEMO ZABORAVITI NAŠE SRBE, POSEBNO NAROD KOJI JE PROTERAN SA SVOJIH OGNJIŠTA: Vučević sa Krajišnicima, poslao emotivnu poruku iz Kovilova

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas prisustvujući trećem Zboru Krajišnika i prijatelja u Sportskom centru Kovilovo da je ponosan na sve koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta i da je ponosan što je na ovom tradicionalnom okupljanju.

Foto: Skrinšot Informer tv

Svi građani Srbije su ravnopravni. Posebno narod koji je proteran sa svojih vekovnih ognjišta i koji je našao svoje spasenje u Srbiji i Republici Srpskoj. Ne smemo zaboraviti ni Srbe u Federaciji. Posebnu ljubav i pažnju šaljemo Srbima sa Kosova i Metohije. Pozivam sve Srbe sa Kosova i Metohije da sledeće nedelje izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. To je jedina lista koja čuva Srbe na Kosovu i Metohiji. Ponos mi je što sam po treći put sa Krajišnicima u Kovilovu - rekao je Vučević.