Politika

"NOVOSTI" NA LICU MESTA: Građani sa trobojkama u Subotici dočekali brzi voz i predsednika Vučića (FOTO)

Д. Крсмановић

03. 10. 2025. u 12:36 >> 12:57

VELIKI broj građana okupio se u Subotici na železničkoj stanici i dočekali brzi voz u kojim iz Beograda dolazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

НОВОСТИ НА ЛИЦУ МЕСТА: Грађани са тробојкама у Суботици дочекали брзи воз и председника Вучића (ФОТО)

Novosti

Kako javljaju naši reporteri, građani nose srpske trobojke. 

Foto: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Podsetimo, novu prugu projektovanu za brzine do 200 kilometara na čas, "soko" će prelaziti za samo 70 minuta, čak više od tri puta brže nego što su ikad ovom trasom saobraćale kompozicije. Od Beograda do Subotice, nekada se vozom putovalo najmanje četiri i po sata, jer je na pruzi dugoj 183 kilometra, samo 35 kilometara bilo dvokolosečno i to od Beograda do Stare Pazove. To znači da su vozovi mileli prosečnom brzinom od oko 45 kilometara na sat.

Od Beograda do Bačke Topole uskoro će se putovati 64 minuta, a do Vrbasa 53 minuta. Međunarodni putnički vozovi od Novog Sada do Subotice, novu deonicu prelaziće za 42 minuta. Teretni vozovi ići će nešto sporije, jer će njihova maksimalna brzina biti do 120 kilometara na sat. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!