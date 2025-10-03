"NOVOSTI" NA LICU MESTA: Građani sa trobojkama u Subotici dočekali brzi voz i predsednika Vučića (FOTO)

VELIKI broj građana okupio se u Subotici na železničkoj stanici i dočekali brzi voz u kojim iz Beograda dolazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako javljaju naši reporteri, građani nose srpske trobojke.

Podsetimo, novu prugu projektovanu za brzine do 200 kilometara na čas, "soko" će prelaziti za samo 70 minuta, čak više od tri puta brže nego što su ikad ovom trasom saobraćale kompozicije. Od Beograda do Subotice, nekada se vozom putovalo najmanje četiri i po sata, jer je na pruzi dugoj 183 kilometra, samo 35 kilometara bilo dvokolosečno i to od Beograda do Stare Pazove. To znači da su vozovi mileli prosečnom brzinom od oko 45 kilometara na sat.

Od Beograda do Bačke Topole uskoro će se putovati 64 minuta, a do Vrbasa 53 minuta. Međunarodni putnički vozovi od Novog Sada do Subotice, novu deonicu prelaziće za 42 minuta. Teretni vozovi ići će nešto sporije, jer će njihova maksimalna brzina biti do 120 kilometara na sat. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!