PREDSEDNIK Aleksandar Vučić pušta u rad brzu prugu od Novog Sada do Subotice. Predsednik se vozi vozom Soko od Beograda do Subotice.

Povratak za Beograd

Predsednik se vraća iz Subotice za Beograd. U vozu sa predsednikom je i glumac Lazar Ristovski.

- Ove pruge je radio moj otac, koji je bio pružni radnik - kazao je Ristovski.

- Sve ovo kada prolazimo, u Sremu, Bačkoj, 90 posto fabrika investitore smo doveli mi - istakao je predsednik.

- Moja majka je iz Bečeja, to je jedino mesto gde je 50 posto Mađara, 50 posto Srba. Sada je potpuno nebitno, nešto je veći procenat Srba. Ja se sećam - posvađaju se sa ovim, onim. Sada je drugačije. Mi danas imamo mađarske prijatelje kao braću, javno i jasno se bore za nas. To je prijateljstvo koje živite. Da vas pitam za koga navijate kada igraju Mađarska - Engleska u fudbalu - upitao je predsednik.

- Mislim da je veoma važno, teška vremena dolaze, biće teško da sebe u potpunosti sačuvamo. Ove akcije raznih službi, pravi paniku, biće strašni pritisci, a mi moramo da Srbiju sačuvamo iz sukoba i ratova. Više niko ne ubeđuje nikoga, svi imaju svoje strane i pripremaju se. Kada se toliki novac sliva u oružje... Ja odem u UN i prisustvujem najvećem broju govora, da čujem. Slušao sam estonskog predsednika, pakistanskog, svakog kog sam mogao. Oni kao decu teraju ljude. Poludelo sve u svetu. Slušao sam kineskog premijera, mi smo bili ukupno dvojica. Čekajte, koga ćete da slušate, ko je važniji? Hteo sam da slušam sve, ali nisam mogao, u petak sam se vraćao za Beograd. Niko ne želi nikoga da čuje - kaže Vučić.

Kazao je da je Srbija vojno neutralna zemlja.

- Ja nisam siguran ko će gde koga da napada. Juče da ste čuli jednog predsednika vlade koji je rekao da su u ratu. Odem tri puta protrljam oči. Ja volim da sve zapišem, onda još jednom proverim. Mislim da idemo u pravcu velikog sukoba - naveo je predsednik.

- Za Brisel je u ovom trenutku važno da budu antiruski orijentisani. Ja ima strah za svoju zemlju, imam strah od sankcija NIS-u, a tek od tako krupnih stvari. Kada počnu da padaju rakete, to je kraj - kaže Vučić.

- Ja kada šetam Beogradom na vodi vidim one koji me gledaju popreko. Pa kada odem kući, budem srećan što su tamo. Sad se vlada emocijama, a ne činjenicama. Nadam se kada era socijalnih mera prođe, da će se vratiti normanlno vreme gde su činjenice i argumenti važni. Danas spasilaca svetskih koliko hoćeš, da bi imao deset lajkova više. U Srbiji je dovoljno da mi opsujete majku, kažete da mi otac nije otac, i dobijete hiljadu lajkova. Na žalost, te budale treba da uprvljaju državom, svuda u svetu je tako. Ja sam Mercu rekao, desilo im se juče, kao nama prekjuče, napali su prostorije CDU. Jesu ovi u Nepalu sada srećniji - pita se predsednik.

Obraćanje Vučića

- Hvala vam što ste se okupili. Molim 11 blokadera da ne pište, da dođu i čuju nešto pametno, jer i oni će ovu prugu da koriste. Prvi put kada je kralj Milan sačekivao vozove iz Budimpešte, prošlo je mnogo godina. Ja sam ponosan na to što mi danas ovde, vi pre svega građani, stvarate istoriju. Odavde do Budimpešte stizaćete za sat i 30 minuta, a do Beograda za sat i 10 minuta. Ostaće zapisano u udžbenicima. Oni posle nas bilo bi dobro da održe sve ovo. Pozvao sam Balinta, voleo bih da je Ištvan ovde. Kada smo prvi put otišli u Budimpeštu, kada smo pružili ruku jedni drugima, shvatili smo da moramo da imamo poverenje. Pre 15 godina imali smo 45 puta više incidenata. Samo da vidite šta pružena ruka i prijateljstvo znače. Žao mi je što je Ištvan prerano otišao. Putovali smo Sokolom i on mi kaže - da smo samo ovo uradili, dovoljno je. Na žalost, plašim se da u nekim budućim vremenima nećemo moći ovako da gradimo. Bakiću, ostaće zapisano u istoriji Subotice, ti si taj koji je dočekao ovaj voz. Hvala na angažmanu i trudu - kazao je Vučić.

Dodao je da su pokušavali da zaustave Srbiju, spreče njen razvoj.

- Ruzvelt je govorio da ne pripada nagrada onima sa strane, već onima koji su ringu. Nikada ne odustaju i nastavljaju da se bore. Nije slučajno da neki za 12 godina nisu metar pruge izgradili. Molim vas da ovde u Subotici čuvate mir i stabilnost. Od srede u 12 časova do nedelje besplatno vozovi, posle toga od marta sledeće godine putnički saobraćaj i do Budimpešte. Odvedite ovih 11 blokadera na čaj i kafu, oni će češće od vas da se voze - rekao je predsednik, koji se još jednom zahvalio kineskoj državi, kao i predsednik Si Đinpingu.

Obraćanje Nandora Čepregija

Zamenik ministra za saobraćaj i građevinarstvo Mađarske Nandor Čepregi obratio se prisutnima

- U ime mađarske vlade i Viktora Orbana da pozdravim srpske prijatelje. Pre decenije Viktor i Orban su se rukovali i dogovorili da će otvoriti kapiju koja će da poveže istok i zapad. Jedno krilo smo danas otvorili, sledeće godine ćemo drugo. Ovo označava potencijal i rast. Hvala gospodine predsedniče.

Obraćanje ambasadora Minga

Ambasador Kine Li Ming kazao je da je pruga konačno ostvaren san.

- Želim da izrazim najiskreniju zahvalnost predsedniku Vučiću. Ovo predstavlja živi primer sveobuhvatnog strateškog prijateljstva dve zemlje. Ovo je prva brza pruga koju je Kina izgradila u Evropi. Ovo je put razvoja. Pruga skraćuje vreme putovanja značajno olakšavajući kretanje ljudi. Doprinosi industrijskom i turističkom razvoju. Puštanje deonice na teritoriji Srbije predstavlja novi početak. Još jednom čestitam - kazao je ambasador.

"Živeo Aleksandar Vuči, živeo"

Prisutni građani pozdravili su predsednika Aleksandra Vučića sa "Živeo Aleksandar Vuči, živeo".

Voz stigao u Suboticu za 68 minuta

Voz je stigao u Suboticu za manje od 70 minuta, tačnije za 68 minuta.

- Od centra Beograda do centra Subotice - kaže Vučić.

Građani sa trobojkama čekaju brzi voz i predsednika

Predsednik je stigao, voz je krenuo ka Subotici

- Kada smo krenuli - upitao je predsednik, pa dodao da će videti koliko će vremena trebati da stignu.

- Balinte, ovde je sedeo tvoj otac, još tada je naslućivao da je bolestan. On mi je rekao tada da samo da smo ovo uradili, pa smo mnogo napravili. Baš mi je žao što nije ovde. Veliki čovek - kazao je Vučić, obraćajući se Balintu Pastoru.

Sa predsednikom Vučićem u prvoj vožnji do Subotice su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, zamenik ministra za saobraćaj i građevinarstvo Mađarske Nandor Čepregi, ambasador Kine u Srbiji Li Ming.

Ministarka Sofronijević prenela je predsedniku da je predlog da povratna karta Beograd-Subotica bude 2.000 dinara.

- Ja stavrno mislim da je to, skoro 200 kilometara, ok cena. Teretni saobraćaj se odmah uspostavlja danas, a za putnički mora da se sačeka pet dana, zbog birokratije. Mnogo nam znači teretni saobraćaj, ali nam mnogo znači i putnički saobraćaj. Verujem da ćemo u narednom periodu, razvojem pruge do Crne Gore, do Bara. Stalak-Đunis ide uskoro, to je prva deonica na putu Niš-Beograd. Prvu prugu gradili smo 1854. godine, 1984. kreće prvi voz za Niš. Išla su dva voza sa po devet vagona, u prvom su bili Francuzi, a u drugom kralj Milan. Tada su ga napadali. Kao i danas. Tada nije bilo društvenih mreža, a ljudi su isti - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da je Beograd - Subotica pre ovog brzina voza bila 40 kilometara na sat.

- On će sada da ide 200, ali inače ide 220 kilometara na sat. Ja sam bio sa njima na testiranju - ističe Vučić.

Predsednik navodi da će teretni saobraćaj do Budimpešte za dva meseca najkasnije, a kraj februara početak marta ide direktno Budimpešta.

- Početak marta očekuje se završetak brze pruge do Budimpešte. Radimo na tome sa njima da policija njihova uđe kod nas, a naša kod njih. Mi ćemo sa njima, kroz bratske odnose koje imamo sa Mađarima, da zajednički radimo i pitanje granične kontrole je za nas prilično značajno. Tu sad radimo razne protokole. Radimo sada razne protokole. Verujem da ćemo to uspeti da rešimo. Za nas je ovo strašno važno - kaže Vučić.

Predsednik kaže da je bio najsrećniji kada je čuo da su deca koja su dolazila na proteste govorila "hvala ti, Vučiću, što si izgradio ovu prugu da dođemo na proteste".

Vučić ističe da je Subotica postala peti grad po veličini, pre Leskovca.

Na pitanje mađarskih medija kako ovo utiče na odnose Srbije i Mađarske, predsednik kaže:

- Ja sam mnogo srećan, mi sebe povezujemo sa Evropom preko Budimpešte. Zahvaljujući Viktoru Orbanu, krenuli smo da gradimo ovu prugu. Srećan sam što smo je završili efikasno, brzo i ranije. U privrednom smislu doneće mnogo, povezati dodatno Budimpeštu i Beograd. Ostaće simbol prijateljstva. Odnosi Srbije i Mađarske su na najvišem nivou. Ko god dođe iza nas, imaće tu obavezu.

Predsednik je rekao da se nada da će početkom marta građani moži za dva sata i 40 minuta da stignu do Budimpešte.

- Važna vest je da su Munjino brdo i Laz dobili sve dozvole - kazao je.

O mostu na Sremskoj Rači kaže da je mnogo lep i dobro urađen.

Kada su prošli pored Bačke Topole, predsednik je kazao da je često dolazio u ovaj grad.

- Često smo dolazili u Bačku Topolu. Oni iz Čipuljića su tu dolazili, okupljali se - naveo je.

- Svet se kreće u pravcu rata i plašim se da to niko ne može da spreči. Sve na svetu bih dao da se to ne dogodi. Vojska nam je spremna da odvrati svakog neprijatelja, ali moraćemo neke druge stvari da uradimo - prokomentarisao je predsednik.

O sankcijama NIS-u

- Nema ništa, ići će oni sa sancijama. Sve je to tehnika. Nadam se da ćemo naći neku vrstu dogovora. Jeste čuli šta je bilo između Viktora i Plenkovića i Viktora i Tuska. Ja ću u roku od sedam do deset dana da se vidim sa Viktorom. Neće Rusi da puste nikom da to preuzme. Da prestanemo sa bajkama. Ne žele to Rusi, njihovi su inetresi politički i logični. Nisu Rusi uveli sankcije, nego neko njima. To vam pokazuje da svet ide u pravcu većeg sukoba. Hoće da se napravi jedan zid prema Rusima. Ja razumem tu vrstu taktike Evropljana, ne opravdavam, al razumem. Geopolitika donosi odluke, vraća se na velika vrata - kazao je Vučić.

O izjavi teologa Vukašina Milićevića da je "režim uzurpirao crkvu", Vučić kaže:

- Ne znam ni ko je to, ni šta je rekao. Tužna priča. Ništa novo i posebno.

O napadu na Sandru Božić

- Pozvao sam je juče. Drži se Sandra - rekao je Vučić i dodao da "ludaka ima svuda".

Vučić ističe da građani ne treba da brinu.

- Svaki dan uvozimo gorivo, nemamo više svoje nafte, zahvaljujući njihovoj odluci 2007- 2008 godine, od tada, najkasnije 2012. smo iscrpili naftna nalazišta. Za mene je to potpuno neverovatno, mi uradili, ne nismo mi, oni su. Nemaju stid i sram, to je za njih normalno. Za to što su nam oni ostavili, mi danas pokušavamo da nešto rešimo, ni krivi ni dužni se našli u svemu tome. Građani ne moraju da brinu, mi ćemo da rešimo probleme, nećemo imati benzin u kanticama. Biće stvari pod kontrolom, biće teško. Moramo da platimo cenu njihove neodgovornosti, ali svetskih okolnosti. Nemojte da smetnete sa uma. Niko se ne priprema sa razgovore. Kopaju svoje rovovoe. Samo čekaju rat i spremaju se za rat. Nikada to nije bilo jednostavnije, mi smo ovde, Rusi su iza zavese. Razgovaro sam sa Mercom o svim važnim temama. Nemačka je najveći trgovinski partner Srbije. Mislim da smo imali dobar razgovor - kaže predsednik.

O izjavama Miloša Jovanovića da vlast nema šanse na izborima, predsednik kaže:

- Videćemo, slede izbori u nekoliko opština. Što se tiče volje naroda, stranka tog gospodina je oko jedan odsto. Dobro je vodio politiku.

O obraćanju Putina o obojenoj revoluciji u Srbiji

- Tako je govorio i preda mnom. Ja to nikada nisam hteo da zloupotrebim. Putin je rekao ono što znamo i hvala mu na proceni - kazao je Vučić.

O dedi Vukosavu Đorđeviću, koji je došao da se provoza brzim vozom kaže da je to bila njegova želja.

- Drago mi je da je tu - kazao je.

Sve o brzoj pruzi

Izgradnja ove deonice počela je u novembru 2021. godine, a pruga duga oko 108,1 kilometar omogućiće kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na čas.

Na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica izgrađena su između ostalog, četiri mosta i dva vijadukta (ukupne dužine 2,3 km), 27 nadvožnjaka (dužine 3,9 km) i 15 podvožnjaka (dužine 32,3 km).

Prvi put u Srbiji izgrađena su i tri ekodukta, svaki dužine od po 46 metara, koji će omogućavati životinjama bezbedan prelazak preko pruge, na deonicama Lovćenac - Bačka Topola, Bačka Topola - Žednik i Subotica – državna granica.

Izgrađeno je i ukupno 33 propusta dugih ukupno oko 800 metara, kao i 14 pothodnika.

Na novoj pruzi ugrađene su i 302 skretnice, dok je za izgradnju brze pruge bilo potrebno uraditi oko osam i po miliona kubika zemljanih radova i utrošiti 762 hiljade kubika tucanika.

Izgradnja pruge za velike brzine do 200 km/h između Beograda i Budimpešte jedan je od najvećih i najznačajnijih investicionih i infrastrukturnih projekata u ovom delu Evrope.

Duž čitave brze pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, izgrađeno je ili rekonstruisano 16 stanica, tri stajališta i šest stanica u kojima postoje železnički objekti.

Duž pruge za velike brzine od Beograda do Subotice izgrađeno je ukupno više od 120 novih objekata (mostovi, galerije, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici i propusti).

Planirano je da voz Soko između Novog Sada i Subotice putuje 41 minut, dok će putovanje između Beograda i Subotice trajati oko 79 minuta, a Interregio vozovi će putovati 54 minuta od Novog Sada do Subotice i oko 99 minuta od Beograda do Subotice.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum ''China Railway International'' i '''China Communications Construction Company'', a u realizaciji projekta bilo je angažovano više od dvesta podizvođača i dobavljača, najvećim delom iz Srbije, ali veliki broj njih i iz zemalja Evropske Unije.