Politika

NOVI TEROR KURTIJA: Lažni premijer mrzi sve srpsko, uklonjen znak "Volim K. Mitrovicu" (VIDEO)

Новости онлине

02. 10. 2025. u 11:16

U SEVERNOJ Mitrovici jutros oko 9.30 časova uklonjen je znak „Volim K. Mitrovicu“ koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog.

НОВИ ТЕРОР КУРТИЈА: Лажни премијер мрзи све српско, уклоњен знак Волим К. Митровицу (ВИДЕО)

Foto: YoutubePrintscreen/Kosovo Online

Nepoznata lica su jutros došla kombijem i uklonila znak kod prvog kružnog toka na ulazu u grad.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Tzv. kosovska policija bila je prisutna na licu mesta.

Ovaj znak postavljen je u avgustu 2020. godine u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje