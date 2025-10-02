Politika

"PRIČAO SAM SA PLENKOVIĆEM, RAZUME TEŽINU POZICIJE" Vučić o NIS-u: Moramo da razgovaramo sa Rusima i Amerikancima

Новости онлине

02. 10. 2025. u 09:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, pred početak samita Evropske poliitčke zajednice u Kopenhagenu, da će oko sanckija NIS-u biti mnogo problema, ali da će pokušati to da reše.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Pričao sam sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem još sinoć i on razume težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi. Posle izvesnog vremena vi de fakto ostajete bez rafinerije. To nije samo pitanje uvoza nafte, to je pitanje i finansijskih sankcija. Pošto sam slušao ljude koji govore da nemamo domaću banku, imamo uspešnu domaću banku, to je Poštanska štedionica. Imamo i druge domaće privatne banke koje rade sa NIS. Niko neće da rizikuje američke sankcije. Ne možete zbog jedne kompanije da izgubite sve banke. Biće mnogo problema, ali to ćemo da rešavamo. Ovde koliko možete da razgovarate, ali nadležni su Rusi i Amerikanci, tako da sa njima moramo da razgovaramo - rekao je predsednik.

