VUČIĆ SE RANOM ZOROM OGLASIO IZ DANSKE: Danas nas čekaju sastanci sa Ruteom, Mercom, Makronom, Meloni... ono što me brine jeste NIS

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić javio se rano jutros iz Danske, u 6 po lokalnom vremenu, po mraku, najavljujući naporan dan sa puno važnih sastanaka. Predsednik će danas učestvovati na samitu Evropske političke zajednice.

Foto: Printskrin

- Kopenhagen u 6h ujutro. Verujem, naporan i uspešan dan pred Srbijom ovde u Danskoj. Kao i uvek, jedva čekam da se vratim u moju Srbiju...

- Danas nas čeka ne lagan dan, razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim prijateljem...

- Ono što me brine jeste NIS, i sankcije NIS-u od 8. oktobra, a ono što želim da vam kažem jeste da ćemo mi se mi postarati da Srbija ima uredno snabdevanje svim derivatima nafte, da građani Srbije dobro žive, rekao je Vučić.

Sedmi sastanak Evropske političke zajednice okuplja lidere sa celog kontinenta, koji će se fokusirati na to kako ojačati Ukrajinu, opštu bezbednosnu situaciju u Evropi i kako učiniti Evropu jačom i bezbednijom u trenutnoj geopolitičkoj situaciji.

Skup će biti otvoren danas u 10 sati, a nakon plenarne sednice biće održano nekoliko diskusija usmerenih na različite aspekte bezbednosne situacije u Evropi, uključujući tradicionalne i hibridne pretnje, ekonomsku sigurnost i migracije.

Najavljeno je da će predsenik Vučić učestvovati na okruglom stolu "Bezbednost i otpornost - tradicionalne i nove pretnje".

Evropska politička zajednica osnovana je u Pragu 6. oktobra 2022. godine kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu i okuplja zvaničnike iz 44 evropske zemlje, uključujući i zemlje koje nisu članice EU.

EU će na skupu predstavljati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji će kopredsedavati sastankom zajedno sa premijerkom Danske Mete Frederiksen.

Među učesnicima su predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Švedske Ulf Kristerson, premijer Španije Pedro Sančez, predsednica Moldavije Maja Sandu, predsednik Rumunije Nikušor Dan, premijer Jermenije Nikol Pašinjan, premijer Albanije Edi Rama, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i mnogi drugi.

Skup je platforma za neformalni politički i strateški dijalog, okupljajući evropske šefove država ili vlada sa liderima ključnih evropskih i međunarodnih institucija.

Evropska politička zajednica ima za cilj da neguje politički dijalog i saradnju radi rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, jačanje bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta evropskog kontinenta.

Ova platforma za političku koordinaciju ne zamenjuje nijednu postojeću organizaciju, strukturu ili proces, niti ima za cilj stvaranje novih u ovoj fazi.

Evropska politička zajednica se do sada sastala šest puta, poslednji put u maju ove godine u Tirani, a sledeći sastanci biće održani u Jermeniji i Irskoj.