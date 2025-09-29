NA PONOS SRBIJE I DANAŠNJIH GENERACIJA, VRATILI SMO DVA VELIKA RATNA KOMANDANTA! Ćerka generala Pavkovića zahvalila lideru SNS-a
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je u specijalnoj emisiji "Dobro došao, generale", na Informer TV, koja je posvećena povratku generala Nebojše Pavkovića u Srbiju, da je najvažnije da je general Pavković u Srbiji, te da je to ko je koliko pomogao manje bitno.
-Ovo je na ponos i današnjih generacija da smo vratili dva velika ratna komandata- Lazarević i Pavković. Pokazali smo odnos prema državi, njegovim ratnim saborcima. Bogu hvala, Srbija danas ima suprotne procese nego do 2012. godine, kada smo ih isporučivali kao vreće krompira. To je bila sramota nad sramotama- podvukao je lider SNS, koji je pomagao u povratku generala dok je još bio ministar odbrane, a zahvalnost je dobio i od Pavkovićeve ćerke na trudu i zalaganju njenog oca u otadžbinu.
On je istakao i da je to rađeno kao po pravilima iz krivičnog prava, da su hteli da kazne one koji su bili najhrabriji i da pošalju poruku svima da ne rade ništa slično jer će završiti kao ministri, policajci.
- Mnogo je pomogao ministar Vujić, premijer Macut kada je preuzeo Vladu, naravno i predsednik Vučić koji je dao krovnu podršku. Najvažnije da je general kod kuće i da se lekari na VMA izbore sa svim. Ja ne poznajem generala Pavkovića, nikoga iz porodice. Pa valjda je to normalno da se pomaže. To je moja poruka i ovima danas koji sa pravoslavnim insignijama jurišaju na srpsku policiju i Kobre, da ne nasednu na prevaru kao što su mnogi nakon 5. oktobra - poruka je predsednika SNS.
(Dnevnik.rs)
