Politika

"DABOGDA SVI UMRLI": Evo šta blokaderi žele slobodnim građanima Srbije i policiji!

В.Н.

29. 09. 2025. u 11:55

NA DRUŠTVENIM mrežama osvanula je skandalozna poruka u kojoj se želi smrt svim pripadnicima SNS, radikalima, njihovim pristalicama, pa čak i policiji.

Foto: Printscreen

- Dabogda umro svaki naprednjak, radikal, svaka njihova pristalica i svi panduri - navodi se  u objavi. 

Ovo je suština njihove politike, samo pretnje i mržnja! 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

