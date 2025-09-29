TUŽILAČKA HUNTA PRIPREMA OSVETU: I Savović i Pomoriški najavljuju hapšenja, progone i obračun "čim preuzmu vlast"

SLUČAJ koji će se danas naći pred Visokim savetom tužilaštva u Beogradu najbolje pokazuje do koje mere je tužilačka funkcija u Srbiji postala političko oružje u rukama pojedinaca koji više ni ne kriju svoje namere.

Pretnja tužiteljke Bojane Savović kolegi Miodragu Markoviću da će ga „išutirati nogom u dupe kada njena garnitura dođe na vlast“ nije nikakav lapsus, već uverenje da će do promene vlasti uskoro doći, i da će upravo koji mesecima rade na rušenju ustavnog poretka unutar samih institucija, biti u poziciji da odlučuju o sudbinama ljudi.

Da to nije usamljen slučaj svedoči i nedavni skandal njene koleginice, tužiteljke Ivane Pomoriški, koja je histerično pozivala sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu i zahtevala da glasa drugačije u predmetu koji nije bio pod njenom nadležnošću, uz otvorenu pretnju da će „u martu pasti vlast“ i da će „svi biti uhapšeni“. Takav stepen bahatosti i osionosti pokazuje da više nije reč o individualnim ispadima već o sistematskom delovanju koje ima jasno političko uporište i logistiku da na, po svemu sudeći nasilan način, dovede do smene režima.

Oni očigledno veruju da će vlast zaista preuzeti i da im je dozvoljeno sve, od direktnih pretnji sudijama do javnih izjava koje prelaze svaku granicu institucionalnog ponašanja. Da ni ovo nije izuzetak, potvrđuje i izvor iz tužilaštva koji kaže kako Dolovac i njen najuži krug ljudi govore svojim kolegama da je "potrebno samo izdržati do marta".

Iz ove perspektive nije čudno ponašanje pojedinih sudija i tužilaca koji se otvoreno bave politikom, ali ni recimo aktivizam Bojane Savović koji je prešao u ekstremizam, budući da ista, na tribinama i u televizijskim emisijama daje uputstva licima koja učestvuju na protestima, i objašnjava im da imaju pravo da udaraju policiju, ali da onog trenutka kada sednu ispred kordona policija ne sme da im uzvrati.

Savović je više puta nasilnike nazivala „herojima“, čime je svesno stvarala i širila osećaj nekažnjivosti među blokaderima i bukvalno im davala vetar u leđa da nastave sa nasiljem i sa rušenjem države.

Da je reč o dobro organizovanoj strukturi, a ne o spontanom pokretu, potvrđuju i saznanja iz pravosudnih krugova koja ukazuju da je jedan od lidera političke inicijative „ProGlas“, sudija Miodrag Majić, direktno davao uputstva studentima gde da se okupljaju, šta da rade i na koji način da izazivaju incidente. Reč je o fizičkim dokazima do kojih je policija došla nakon hapšenja jednog od studenata, a koja se sastoji u vidu prepiske koji pokazuju koliko su duboke veze između tužilačkih krugova, nevladinih organizacija i studentskih grupa koje se predstavljaju kao „građanski pokret“, a koje su u stvarnosti deo iste političke mreže.

Samim tim današnji skup ispred Visokog saveta tužilaštva nije običan čin solidarnosti sa koleginicom, već politički događaj u organizaciji naizgled dve političke opcije, Proglasa i profila sa društvene mreže Tviter "Pravni u blokadi", odnosnon deo tzv Studentske liste, a koji predstavlja pritisak na instituciju koja treba da sudi o disciplinskoj odgovornosti tužioca.

Cilj tog skupa nije odbrana profesionalnog integriteta, već demonstracija moći jedne parainstitucionalne grupe koja otvoreno najavljuje svoj politički pohod i ne krije da je spremna na sve kako bi po svaku cenu srušila vlast i preuzela kontrolu nad državom.

Ono što ovaj scenario čini još opasnijim jeste njihovo uverenje koje se sve jasnije nazire iz izjava pojedinih tužiteljki, da taj trenutak neće biti kraj njihove borbe, već početak odmazde, odnosno da onaj ko je danas neposlušan sutra će biti procesuiran, onaj ko je danas protivnik sutra će biti uhapšen, a institucije države pretvoriće se u sredstvo političkog progona.

