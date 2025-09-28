VUČIĆ: Nije mi jasno zašto se opozicioni mediji toliko bave statusom SNS-a u Evropskoj narodnoj partiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da misli da će sve biti u redu kada je reč o statusu SNS-a u Evropskoj narodnoj partiji (EPP-u) i dodao da mu nije jasno zašto je to važno opozicionim medijima da bi svakoga dana o tome izveštavali.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Vučić je to rekao u Obrenovcu, tokom šetnje u okviru skupa građana protiv blokada, a odgovarajući na pitanje kako vidi to što svakoga dana Nova i N1, kao i drugi opozicioni mediji, objave po nekoliko tekstova vezano za status Srpske napredne stranke u EPP-u.

- Oni u EPP-u su imali neki preliminarni sastanak, pozvani su Miloš Vučević kao predsednik stranke i Ana Brnabić. Mislim da će to biti sve u redu, ali nikako ne razumem u čemu je stvar, što bi to njima bilo najvažnije. Ništa ne razumem, kako to ima veze sa našim narodom, sa našim građanima, sa bilo kim - rekao je Vučić.

Kako je dodao, verovatno hoće da pokažu kako SNS "propada" u Evropi i kako će oni uz pomoć Evrope da ga sruše.

- Kao mala deca, to je kao i one priče o Vjosi Osmani i Donaldu Trampu, to mom osmogodišnjem Vukanu ne bi prodali i to sa to vrlo malo životnog iskustva - dodao je predsednik Vučić.