SRAMNA PORUKA ŠOLAKOVIH "VIJESTI": Ako blokaderi sruše Vučića niko neće više braniti prava u Crnoj Gori, a to je odlično za nas milogorce

Šolakove “Vijesti” prenele su izjavu profesora Univerziteta u Gracu, Florijana Bibera, koji tvrdi da bi Crna Gora najviše profitirala ako bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić pao s vlasti.

Foto: Printskrin

Na naslovnoj strani lista otvoreno stoji poruka: “Ako padne Vučić, Crna Gora će najviše profitirati”. Sramno!

Prema rečima Bibera, ulazak Crne Gore u EU bio bi jasan signal Beogradu da je upravo sadašnja vlast u Srbiji glavna prepreka na evropskom putu.

Biber poručuje da je sada najbolja šansa za Podgoricu da postane članica Unije, dok bi Srbija ostala izolovana.

Ova skandalozna poruka jasno pokazuje koliko se pojedinim strukturama u regionu žuri da oslabe poziciju Srbije.

Poruka je prosta: Vučić je jedina prepreka potpunom gaženju prava srpskog naroda u Crnoj Gori, a njegovo rušenje bio bi signal da Srbi ostanu nezaštićeni i prepušteni na milost i nemilost!

Što je Srbija slabija, to su milogorci zadovoljniji.

Foto: Printskrin