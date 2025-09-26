ČETIRI TAČKE ODBRANE SRBA: Analiza "Novosti" - Koji su mehanizmi zaštite našeg naroda na KiM koje je tražio Vučić na Generalnoj skupštini UN

POZIV predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Ist Rivera da međunarodna zajednica zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji koji trpe neviđeni teror vlasti Aljbina Kurtija poslednji je trenutak da se politički Zapad trgne, jer bi ćutanje, a često i otvorena podrška kršenju univerzalnih principa prava i pravde u našoj južnoj pokrajini moglo da im se vrati kao bumerang.

Vučić je u obraćanju na Generalnoj skupštini UN ukazao da Srbi na KiM žive u dramatičnim okolnostima, da im se svakog dana uskraćuju osnovna ljudska prava i dodao da Srbija poziva svet na preduzimanje konkretnih mera kako bi se zaustavilo nasilje:

- Nije dovoljna empatija, trebaju nam mehanizmi zaštite - istakao je šef naše države.

Povodom poziva Vučića da međunarodna zajednica preduzme konkretne mere kako bi se zaustavilo nasilje na KiM, sagovornici "Novosti" navode da se u pokrajini dešava demografski inženjering i pokušaj da se proterivanjem Srba promeni etnička struktura i da Srbija treba neprestano da ukazuje na to. Ističu i da je to što su SAD obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom veoma dobar signal, ali i da je potrebna odlučnija reakcija međunarodne zajednice.

Zabranili spot Srpske liste SRPSKA lista saopštila je da je "nezavisna" komisija za medije u Prištini ponovo zabranila emitovanje njenog predizbornog spota za lokalne izbore 12. oktobra. Navode i da se medijima koji emituju taj video preti kaznama i oduzimanjem licence. Kako piše u saopštenju SL, po shvatanju komisije, reči "trpeti teror" i "ponovo uspostavimo slobodu" tumače se kao kršenje ustavnog poretka tzv. Kosova. Igor Simić iz Srpske liste ocenio je da je reč o još jednom vidu pritiska koji se sprovodi, kako bi se ova stranka obeshrabrila da na izborima donese pobedu srpskom narodu i da ponovo oslobodi opštine na severu.

Nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović kaže za "Novosti" da je bez obzira na uporne pokušaje velikih sila da se Generalna skupština UN kao mesto gde se odlučuje o svetskoj pravdi - skrajne, od velike važnosti to što je predsednik Vučić na Ist Riveru uputio jasan zahtev međunarodnoj zajednici da reaguje na progon Srba na KiM:

- Prvi važan mehanizam za zaštitu našeg naroda u pokrajini je Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN. Nažalost, ona se grubo krši, jer velike sile uporno insistiraju na protivpravnom jačanju nezavisnosti tzv. Kosova koje je po ovom dokumentu teritorija pod protektoratom UN. Drugi bi bio da se dogovori iz dijaloga pod pokroviteljstvom EU konačno implementiraju. Nažalost, Brisel više ni ne pominje formiranje Zajednice srpskih opština, a za šta su se obavezali da će biti garant.

Vljosa i Kurti jure zvaničnike PREDSTAVNICI Prištine na sve načine u Njujorku pokušavaju da dođu do svetskih zvaničnika, pa je tako predsednica privremenih institucija u Vljosa Osmani ušla u zgradu "svetskog parlamenta" na Ist Riveru sa propusnicom druge države, zbog čega je Srbija uložila protestnu notu UN. Takođe, Aljbin Kurti krenuo je juče za Njujork sa istom misijom kao i Osmanijeva - da na marginama Generalne skupštine lobira za lažnu državu. Inače, albanski predsednik Bajram Begaj rekao je u svom obraćanju na Generalnoj skupštini da "Kosovo zaslužuje mesto u UN" i pozvao zemlje koje ga ne priznaju da to učine.

Navodi da umesto formiranja ZSO svedočimo vršljanju ekstremnih Albanaca koji hoće što pre da se oslobode svakog prisustva Srba i Srbije na KiM:

- Predsednik je u govoru kritikovao ponašanje tog dela međunarodne zajednice, koja, po meni, ne pokazuje čak ni empatiju za ono što Srbi preživljavaju, i pozvao ih da reaguju. Nažalost, nisam preveliki optimista da će biti reakcije na ovaj apel da se Srbi zaštite, jer je u pitanju strategijski dogovor Brisela, Vašingtona i vodećih zemalja EU, Francuske i Nemačke, da se ovo stanje isforsira i da se dođe do situacije da mogu da kažu - nema Srba nema problema. Kurti treba da obavi taj deo "prljavog posla" uz njihovu prećutnu saglasnost.

Jovanović smatra da Srbija uvek i na svakom mestu mora da iskazuje glasno neslaganje sa tim, kao i da ukazuje na posledice koje iz toga mogu da proisteknu ne samo kada je reč o našoj zemlji i narodu, već uopšte, kada govorimo o poštovanju univerzalnih principa ljudskih prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

- Treba jasno upozoriti velike sile koje forsiraju Kosovo kao nezavisnu državu, da bi mogli da izgube svaki uticaj u Srbiji zbog takvog ponašanja. U situaciji velikih globalnih promena, kada drugi igrači ubrzano grade svoje ekonomske i druge pozicije u našoj zemlji, to bi za saveznike Prištine moglo da znači da su dobili manje, a izgubili veće.

Naši sagovornici ističu i da bi idealno bilo da se pitanje KiM vrati u UN, ali i ukazuju da je to malo verovatno jer bi to teško podržale one zemlje koje su i na prvom mestu i insistirale da to pitanje preuzme Brisel. Bivši šef diplomatije Živadin Jovanović ističe da su UN, ma koliko bile ponekad neefikasne, i dalje važan globalni sistem zaštite.

Akcija srpske dijaspore DOK se u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održava 80. zasedanje Generalne skupštine, ulice oko zgrade svetske organizacije ponovo su postale mesto političkih poruka srpske dijaspore. Kao i prošle godine, tri kamiona sa velikim video-bilbordima obilaze centar Menhetna kako bi američkoj i međunarodnoj javnosti skrenuli pažnju na težak položaj Srba na KiM. Na ekranima koji su postavljeni na kamionima smenjuju se snimci i fotografije zločina tzv. OVK, ali i slike svakodnevnog života Srba u južnoj srpskoj pokrajini, koji je obeležen stalnim pritiscima, pretnjama i institucionalnim nasiljem.

On za "Novosti" navodi da ima još svetskih foruma i organizacija u kojima Srbija treba da bude maksimalno diplomatski aktivna jer je sve veći broj zemalja koje su zainteresovane za očuvanje principa Povelje UN i koje zbijaju redove, a koje bi mogle da zauzmu stav i traže reakciju na KiM. To smo videli i nedavno u Pekingu, gde je sa samita Šangajske organizacije za saradnju kineski predsednik Si Đinping predstavio inicijativu za globalno upravljanje. Takođe, Beograd treba da intenzivira kampanju za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova.

- Srbija treba jasno da definiše odnos prema svim globalnim institucijama, bez obzira na to da li su deo starog ili novog sistema i poretka gde može pokretati pitanja zaštite integriteta i prava Srba i na KiM i u RS i bivšim jugoslovenskim republikama uopšte - od Saveta Evrope, do Šangajske organizacije, BRIKS - ističe Jovanović.

