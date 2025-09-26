EPP (Evropska narodna partija) pokrenula je interni proces kontrole u vezi sa ulogom SNS kao dela te evropske stranke desnog centra, izvestio je N1.

- Ne bi se moglo reći da je ovo početak kraja SNS-a u EPP, naime ovo je uobičajena procedura i zapravo se nije desilo ništa preterano spektakularno. Tresla se brda, rodio se miš - ocenio je novinar Dojče Vele Srećko Matić.

NOVINAR DOJČE VELEA TOTALNO RAZVALIO N1 I BLOKADERE: "Svima onima koji su pumpali priču da će SNS biti suspendovan iz EPP-a, EPP je danas poručio: 'ŠTO JE BABI MILO, TO JOJ SE I SNILO', SNS NEĆE BITI SUSPENDOVAN!" pic.twitter.com/f5aJo7nWhQ — Detektor laži (@LaziDetektor) September 25, 2025

Kako je istakao "za sve one u Srbiji koji to ne žele da vide", ne radi se o početku postupka suspenzije, kao da poručuju onima koji su pumpali u srpskim medijima - što je babi milo to joj se i snilo, a suspenzija se u ovom trenutku neće desiti.

Podsećamo da je prethodnih dana izvestan broj blokaderskih medija izveštavao, lažno, o "definitivnom prekidu saradnje EPP sa SNS".

