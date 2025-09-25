GOCA UZELAC ZAPUŠILA USTA NATO LOBISTI: Samo nastavi da ćoškariš, realno za bolje i nisi!
NOVINARKA Pinka Gordana Uzelac zapušila je usta NATO lobisti i ideologu blokadera Naimu Leo Beširiju.
Beširi je na Iksu pokušao da ponizi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali mu se njegov pokušaj vrlo brzo obio o glavu.
Beširi je objavio fotografiju predsednika Vučića iz Njujorka, gde je šef srpske države davao izjave za domaće medije, i uz to dodao sarkastičan komentar:
- Da vam javim da predsednik, potpuno usamljen, bez i jednog međunarodnog ili regionalnog medija, drži govor televizijama koje je poveo sa sobom.
Međutim, na ovu objavu odmah je reagovala novinarka Gordana Uzelac, koja je Beširiju jasno stavila do znanja koliko je pogrešio, bukvalno mu „zapušivši usta".
- Da ti javim, da je svako od medija mogao da uzme izjavu i da su to uradili svetski mediji, ali to nisi uslikao iz nekog ćoška po kojima se potucaš prethodnih dana! Samo nastavi da ćoškariš, realno za bolje i nisi! Pozdrav od srpskih medija - napisala je ona.
