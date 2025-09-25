GOCA UZELAC ZAPUŠILA USTA NATO LOBISTI: Samo nastavi da ćoškariš, realno za bolje i nisi!

NOVINARKA Pinka Gordana Uzelac zapušila je usta NATO lobisti i ideologu blokadera Naimu Leo Beširiju.

Foto: Printskrin

Beširi je na Iksu pokušao da ponizi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali mu se njegov pokušaj vrlo brzo obio o glavu.

Beširi je objavio fotografiju predsednika Vučića iz Njujorka, gde je šef srpske države davao izjave za domaće medije, i uz to dodao sarkastičan komentar:

- Da vam javim da predsednik, potpuno usamljen, bez i jednog međunarodnog ili regionalnog medija, drži govor televizijama koje je poveo sa sobom.

Foto: Printksrin

Međutim, na ovu objavu odmah je reagovala novinarka Gordana Uzelac, koja je Beširiju jasno stavila do znanja koliko je pogrešio, bukvalno mu „zapušivši usta".

- Da ti javim, da je svako od medija mogao da uzme izjavu i da su to uradili svetski mediji, ali to nisi uslikao iz nekog ćoška po kojima se potucaš prethodnih dana! Samo nastavi da ćoškariš, realno za bolje i nisi! Pozdrav od srpskih medija - napisala je ona.