"SRBIJA I KONGO DELE BOGATU TRADICIJU SARADNJE JOŠ OD VREMENA POKRETA NESVRSTANIH" Vučić se u NJujorku sastao sa predsednikom Konga

В.Н.

25. 09. 2025. u 17:59

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Čisekedijem u zgradi UN u Njujorku.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Srdačan sastanak sa predsednikom Čilombom @rdcpresidence na kojem smo razmenili mišljenja o najvažnijim temama ovogodišnjeg #UNGA80.

Ponovio sam zahvalnost na principijelnom stavu DR Kongo u pogledu nepriznavanja samoproglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Ta podrška je od izuzetnog značaja za Srbiju i pokazuje iskreno prijateljstvo i uzajamno poštovanje naših naroda.

Ponovio sam da Srbija i Kongo dele bogatu tradiciju saradnje još od vremena Pokreta nesvrstanih, koja danas predstavlja snažnu osnovu za dalji razvoj odnosa u različitim oblastima. U tom kontekstu, naglasio sam značaj reforme UN u smislu bolje zastupljenosti afričkih zemalja u ovoj organizaciji, jer se svetska politika ne sme ograničiti samo na velike i bogate zemlje.

Govoreći o bilateralnim odnosima Srbije i Konga, istakao sam da je važno da se unaprede ekonomske dimenzije našeg partnerstva – od širenja trgovinske razmene do intenzivnije saradnje u poljoprivredi i drugim oblastima, gde snaga srpskih tehnologija i kvaliteta proizvoda može da se spoji sa potencijalima tržišta i resursa u Kongu", navedeno je uz fotografije susreta na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

Vučić će se potom sastati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, kao i sa državnim sekretarom za pravdu i potpredsednikom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Dejvidom Lamijem.

Predsednik će prisustvovati i prijemu koji priređuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić u čast godišnjice Pokreta nesvrstanih - "Osvrt na osnivanje Pokreta nesvrstanih i razgovore u Njujorku 1960. godine".

Prethodno, predsednik Srbije razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom i tom prilikom se upisao u knjigu počasnih gostiju.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

0 2

