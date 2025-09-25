VUČIĆ NASTAVLJA RAZGOVORE U NJUJORKU: Danas sa Guterešom i Kalas

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom u sedištu UN-a u Njujorku.

Foto: Printscreen

Pre sastanka, predsednik Vučić upisaće se u knjigu počasnih gostiju. Vučić će zatim imati sastanke sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Čisekedijem, sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas i sa državnim sekretarom za pravdu i potpredsednikom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Dejvidom Lamijem.

Predsednik će potom prisustvovati prijemu koji priređuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić u čast godišnjice Pokreta nesvrstanih - "Osvrt na osnivanje Pokreta nesvrstanih i razgovore u Njujorku 1960. godine".

Govoreći o prijemu koji priređuje za predstavnike nesvrstanih zemalja večeras u Njujorku, Đurić je rekao da je to zamišljeno kao neformalno druženje u opuštenoj atmosferi. '

- Nismo previše širili krug, zvali smo jedan broj prijatelja iz Afrike, ali mislimo da je dobra prilika da se simbolično i skromno obeleži 65. godišnica od beogradske konferencije na kojoj je uspostavljen Pokret nesvrstanih - rekao je Đurić.