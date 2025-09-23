SMRT I KRVOPROLIĆE JE JEDINO ŠTO BLOKADNI NASILNICI NUDE KAO PROGRAM! Ponovo jeziv performans pred prostorijama SNS-a (VIDEO)
SMRT i krvoproliće su jedino što blokadni nasilnici nude kao program, a ovo su dokazali još jednom - ovoga puta morbidnim performansom ispred prostorija Srpske napredne stranke u Gornjem Milanovcu.
Oni su, naime, doneli mrtvački sanduk ispred opštinskog odbora Srpske napredne stranke u ovom mestu i zapalili sveće.
Iz ovog morbidnog performanska jasno se može zaključiti - blokaderi traže ubijanje državnih i stranačkih funkcionera!
Pogledajte jezivi performanst blokadera:
