JOVANOV: I tako je Marinika Tepić postala terorista
ČLAN Predsedništva SNS i šef poslaničke grupe naprednjaka Milenko Jovanov, osvrćući se na to što je američki predsednik Donald Tramp Antifu potpisao uredbu kojom Antifu proglašava terorističkom organizacijom, ističe da je Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, zahvaljujući sopstvenom izjašnjenju, postala terorista.
- I tako je Marinika Tepić, zahvaljujući sopstvenom javnom izjašnjenju, postala terorista.
Podsetimo, Marinika Tepić je u opisu svog Instagram profila imala napisano Antifa.
