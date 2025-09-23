Politika

"SLAVA SRPSKOM NARODU, U ITALIJI, U SRBIJI BILO GDE NA SVETU" Mateo Salvini pozdravio je u posebnoj video poruci srpski narod (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2025. u 09:35

POTPREDSEDNIK Vlade Italije i predsednik partije Liga Mateo Salvini pozdravio je u posebnoj video poruci srpski narod.

Foto: Printskrin

Salvini, koji je veliki prijatelj Srbije i koji visoko ceni nezavisnu i slobodarsku politiku, koju u Srbiji vodi predsednik Aleksandar Vučić, nakon skupa koji je za vikend održan u Pontidi, u obraćanju je poručio:

- Slava srpskom narodu, u Italiji, u Srbiji bilo gde na svetu, ponosan i hrabar narod! - rekao je Salvini u video poruci našem narodu. 

Inače, za vikend je u Pontidi u Italiji, Salvinijeva stranka Liga održala godišnji skup, a na kom su učestvovali i Majk Džonson, predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa SAD, Marin Le Pen i Žordan Bardela, kao i evropski poslanici iz poslaničke grupe Patriote za Evropu i mnogi drugi.

