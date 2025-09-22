RUSKI AMBASADOR OTKRIO ŠTA EU RADI SRBIJI: Cilj im je da na državni vrh dođe čovek radi šta Brisel želi

AMBASADOR Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko kaže da EU ne prestaje sa pritiscima na Srbiju – žele promene i cilj im je da na državni vrh dođe čovek koji bez primedbi sluša i radi šta Brisel želi.

Foto D. Milovanović

On je za TV Prva na taj način prokomentarisao izveštaj Spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR) da Evropska unija sprema "srpski Majdan" 1. novembra.

- Ne mogu da kažem više od toga što je rekla ruska obaveštajna služba. Oni su rekli sve. Mi smo puno pričali o mešanju izvan. Ko ima poseban interes prema neredima i destabilizaciju u Srbiji koji postoje već skoro godinu dana, a koji su prepreka, smetnja za dalji ubrzani razvoj Srbije, pre svega na ekonomskom planu. Predsednik Vučić je, oslanjajući se na brojke, rekao da je došlo do smetnji u ekonomskom razvoju - naveo je Bocan-Harčenko.

On je istakao da je EU nezadovoljna jer Srbija ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji, ali i zbog tzv. Kosova i dijaloga Beograda i Prištine.

- Oni nisu prestali sa pritiscima na Srbiju. Predsednik (Aleksandar Vučić) je više puta ponovio da neće da uvede sankcije Rusiji, da sarađuje sa Rusijom, ali i sa Kinom. Naravno tu je i Kosovo. Još pre dolaska u Beograd čuo sam da oni imaju očekivanje od dijaloga, u smislu njihovog stava. Pokušavao sam i ubeđivao ih da je nemoguće priznanje Kosova. Dijalog podrazumeva rešavanje određenih pitanja, koji bi poboljšali svakodnevni život običnih ljudi. Što se Beograda tiče, to je briga za Srbe koji žive na KiM - naveo je ruski ambasador.

Dodao je da je danas situacija na severu KiM gora nego ranije, da Priština ništa nije ispunila, nisu formirali ZSO, što daje bezbednost, garancije za normalan život građana, a sa druge strane traže priznanje Kosova od Beograda.

- Obaveštajna služba ima svoje podatke, koji su tačni. Razumemo da bi oni (EU) želele promene na vrhu da dođe čovek koji bez primedbi sluša i radi šta Brisel želi - zaključio je Bocan-Harčenko, prenosi RT Balkan.