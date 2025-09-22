Politika

RUSKI AMBASADOR OTKRIO ŠTA EU RADI SRBIJI: Cilj im je da na državni vrh dođe čovek radi šta Brisel želi

Novosti online

22. 09. 2025. u 22:40

AMBASADOR Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko kaže da EU ne prestaje sa pritiscima na Srbiju – žele promene i cilj im je da na državni vrh dođe čovek koji bez primedbi sluša i radi šta Brisel želi.

РУСКИ АМБАСАДОР ОТКРИО ШТА ЕУ РАДИ СРБИЈИ: Циљ им је да на државни врх дође човек ради шта Брисел жели

Foto D. Milovanović

On je za TV Prva na taj način prokomentarisao izveštaj Spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR) da Evropska unija sprema "srpski Majdan" 1. novembra.

- Ne mogu da kažem više od toga što je rekla ruska obaveštajna služba. Oni su rekli sve. Mi smo puno pričali o mešanju izvan. Ko ima poseban interes prema neredima i destabilizaciju u Srbiji koji postoje već skoro godinu dana, a koji su prepreka, smetnja za dalji ubrzani razvoj Srbije, pre svega na ekonomskom planu. Predsednik Vučić je, oslanjajući se na brojke, rekao da je došlo do smetnji u ekonomskom razvoju - naveo je Bocan-Harčenko.

On je istakao da je EU nezadovoljna jer Srbija ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji, ali i zbog tzv. Kosova i dijaloga Beograda i Prištine.

- Oni nisu prestali sa pritiscima na Srbiju. Predsednik (Aleksandar Vučić) je više puta ponovio da neće da uvede sankcije Rusiji, da sarađuje sa Rusijom, ali i sa Kinom. Naravno tu je i Kosovo. Još pre dolaska u Beograd čuo sam da oni imaju očekivanje od dijaloga, u smislu njihovog stava. Pokušavao sam i ubeđivao ih da je nemoguće priznanje Kosova. Dijalog podrazumeva rešavanje određenih pitanja, koji bi poboljšali svakodnevni život običnih ljudi. Što se Beograda tiče, to je briga za Srbe koji žive na KiM - naveo je ruski ambasador.

Dodao je da je danas situacija na severu KiM gora nego ranije, da Priština ništa nije ispunila, nisu formirali ZSO, što daje bezbednost, garancije za normalan život građana, a sa druge strane traže priznanje Kosova od Beograda. 

- Obaveštajna služba ima svoje podatke, koji su tačni. Razumemo da bi oni (EU) želele promene na vrhu da dođe čovek koji bez primedbi sluša i radi šta Brisel želi - zaključio je Bocan-Harčenko, prenosi RT Balkan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTVORENI PRITISCI NA RAD TUŽILAŠTVA: Savovićka pred novim disciplinskim postupkom, najavljuje dolazak diplomatskog kora
Politika

0 1

OTVORENI PRITISCI NA RAD TUŽILAŠTVA: Savovićka pred novim disciplinskim postupkom, najavljuje dolazak diplomatskog kora

U ponedeljak će pred disciplinskim organima Visokog saveta tužilaštva biti održana još jedna rasprava u nizu protiv beogradske tužiteljke Bojane Savović. Reč je o postupku koji se vodi na osnovu prijave prvog zamenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Miodraga Markovića, a povod ovog puta je izjava Savovićke upućena kolegi Markoviću: „šutnuću te u dupe“.

22. 09. 2025. u 18:51

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su delije uradile grobarima izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)

BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)