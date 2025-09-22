VUČIĆ NA ZASEDANJU GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINJENIH NACIJA: Obraća se u sredu

U PRAGU, "gradu sa stotinu tornjeva", tamo gde voljenog junaka Roberta Lengdona zatičemo u prvom poglavlju novog romana "Tajna tajni", slavni pisac Den Braun započeo je prekjuče evropsku turneju i predstavio izdanje na češkom jeziku. U raskošnoj Kapeli ogledala, uz zvuke orgulja, opušten i duhovit, američki pisac je govorio o povratku među čitaoce posle pauze od osam godina, o tajni ljudske svesti koju je ovoga puta pokušao da otkrije. Među mnogobrojnim novinarima iz cele Evrope, spektakularnom predstavljanju su prisustvovale i "Večernje novosti", zahvaljujući pozivu Braunovog dugogodišnjeg srpskog izdavača Brankice Đukić, direktora "Solarisa", koji će knjigu kod nas objaviti u decembru.