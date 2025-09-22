Politika

VUČIĆ NA ZASEDANJU GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINJENIH NACIJA: Obraća se u sredu

В.Н.

22. 09. 2025. u 19:27

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, 24. septembra.

ВУЧИЋ НА ЗАСЕДАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА: Обраћа се у среду

Foto: Printskrin

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

(Alo)

