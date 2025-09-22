Politika

I BLOKADERI MEĐU ADVOKATIMA PRIZNAJU: LJudi se već danas masovno interesuju za Vučićev zakon "Svoj na svome"

В.Н

22. 09. 2025. u 16:11

ADVOKAT Vladimir Terzić, jedan od istaknutih ideologa blokadera, potvrdio je masovni dolazak građana koji hoće legalizaciju

И БЛОКАДЕРИ МЕЂУ АДВОКАТИМА ПРИЗНАЈУ: Људи се већ данас масовно интересују за Вучићев закон Свој на своме

Foto: Printskrin

- Izveštaji iz advokatskih kancelarija - masovni dolazak klijenata koji hoće legalizaciju za 100 eur! Studenti, opozicijo, slušajte malo savete, pa i nas advokata, ne zalećite se, nije zabranjeno da kažete da biste vi bolje - legalizacija i za manje od 100 eur, ali za obične građane kod starih objekata, a za investitore velikih stambenih i poslovnih objekata, koji hoće da se obogate - rušenje… - rekao je Terzić.

