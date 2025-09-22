I BLOKADERI MEĐU ADVOKATIMA PRIZNAJU: LJudi se već danas masovno interesuju za Vučićev zakon "Svoj na svome"
ADVOKAT Vladimir Terzić, jedan od istaknutih ideologa blokadera, potvrdio je masovni dolazak građana koji hoće legalizaciju
- Izveštaji iz advokatskih kancelarija - masovni dolazak klijenata koji hoće legalizaciju za 100 eur! Studenti, opozicijo, slušajte malo savete, pa i nas advokata, ne zalećite se, nije zabranjeno da kažete da biste vi bolje - legalizacija i za manje od 100 eur, ali za obične građane kod starih objekata, a za investitore velikih stambenih i poslovnih objekata, koji hoće da se obogate - rušenje… - rekao je Terzić.
Preporučujemo
"ANALIZA U 7 TAČAKA" Piper: Blokaderi tonu sve niže, država i narod na putu pobede
22. 09. 2025. u 08:44
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)