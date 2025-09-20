"BIN ZAJED PRISUSTVOM NA VOJNOJ PARADI UKAZAO VELIKU ČAST SRBIJI" Mali: Uvek ćemo sa ponosom dočekivati naše prijatelje iz Emirata
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan svojim prisustvom na vojnoj paradi "Snaga jedinstva" ukazao veliku čast našoj zemlji i narodu.
- Danas sam imao priliku da na aerodromu 'Nikola Tesla' ispratim velikog prijatelja Srbije, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji je prethodno prisustvovao vojnoj paradi 'Snaga jedinstva'. On je svojim prisustvom ukazao veliku čast našoj zemlji i našem narodu - objavio je Mali na svom Instagram nalogu.
Dodao je da će Srbija uvek sa ponosom i poštovanjem dočekivati svoje prijatelje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
