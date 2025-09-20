Politika

"VUČIĆ JE DIGAO SRPSKU VOJSKU IZ PEPELA I STVORIO REGIONALNU SILU" Hrvati uživo prenosili svaki detalj sa vojne parade u Beogradu

В.Н.

20. 09. 2025. u 13:29

U Hrvatskoj su sa velikom pažnjom pratili vojnu paradu srpske Vojske.

Foto: Printskrin

Hrvatski mediji uživo su prenosili sve detalje velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025", koja je danas održana u Beogradu.

Hrvati su potvrdili da je predsednik Aleksandar Vučić digao srpsku vojsku iz pepela, i stvorio regionalnu silu!

Foto: Printskrin

 

