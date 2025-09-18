HITNO SE OGLASILA SRPSKA LISTA: Građani na šetalištu u Severnoj Mitrovici primetili veći broj naoružanih civila bez obeležja

SRPSKA lista saopštila je da su je građani obavestili da je na glavnom gradskom šetalištu u Severnoj Mitrovici primećen veći broj naoružanih civila bez ikakvih obeležja, posebno u blizini glavnog mosta.

foto d.z.

Srpska lista poziva misije Euleksa i Kfora da hitno izađu na teren i provere o čemu se radi, jer su, kako navode, građani zabrinuti za svoju bezbednost, imajući u vidu da se u ovim večernjim satima veliki broj porodica sa decom nalazi na tom šetalištu.

„Pozivamo građane da ostanu mirni i da ne nasedaju na eventualne provokacije odlazećeg režima u Prištini, koji je spreman na sve u pokušaju da dobije jeftine političke poene“, zaključuju iz Srpske liste.

(Kosovo onlajn)