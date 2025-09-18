HITNO SE OGLASILA SRPSKA LISTA: Građani na šetalištu u Severnoj Mitrovici primetili veći broj naoružanih civila bez obeležja
SRPSKA lista saopštila je da su je građani obavestili da je na glavnom gradskom šetalištu u Severnoj Mitrovici primećen veći broj naoružanih civila bez ikakvih obeležja, posebno u blizini glavnog mosta.
Srpska lista poziva misije Euleksa i Kfora da hitno izađu na teren i provere o čemu se radi, jer su, kako navode, građani zabrinuti za svoju bezbednost, imajući u vidu da se u ovim večernjim satima veliki broj porodica sa decom nalazi na tom šetalištu.
„Pozivamo građane da ostanu mirni i da ne nasedaju na eventualne provokacije odlazećeg režima u Prištini, koji je spreman na sve u pokušaju da dobije jeftine političke poene“, zaključuju iz Srpske liste.
(Kosovo onlajn)
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)