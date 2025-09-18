SAD I ZVANIČNO GAZE POLICAJCE: Vozilo N1 udarilo policajca na motoru kod RTS-a (FOTO/VIDEO)
VEČERAS oko 19 časova u Takovskoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je službenim vozilom televizije N1, marke „Škoda Karok“ beogradskih tablica, kojim je upravljao D. N. (1980), zaposlen u ovoj televiziji, povređen policijski službenik.
Do nezgode je došlo kada je vozač automobila oborio službeni motocikl "BMW", kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku.
Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.
Policija je na mestu događaja, uviđaj je u toku.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
Lider pokreta PSG, Pavle Grbović u Beču obećavao da će priznati Kosovo
18. 09. 2025. u 09:06
“NEPRIJATNE POJAVE” MEĐU BLOKADERIMA: Rat ne jenjava
17. 09. 2025. u 21:15
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)