Politika

SAD I ZVANIČNO GAZE POLICAJCE: Vozilo N1 udarilo policajca na motoru kod RTS-a (FOTO/VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2025. u 19:13 >> 20:08

VEČERAS oko 19 časova u Takovskoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je službenim vozilom televizije N1, marke „Škoda Karok“ beogradskih tablica, kojim je upravljao D. N. (1980), zaposlen u ovoj televiziji, povređen policijski službenik.

САД И ЗВАНИЧНО ГАЗЕ ПОЛИЦАЈЦЕ: Возило Н1 ударило полицајца на мотору код РТС-а (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti

Do nezgode je došlo kada je vozač automobila oborio službeni motocikl "BMW", kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku.

Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Policija je na mestu događaja, uviđaj je u toku.

Novosti

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom