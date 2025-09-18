Politika

"NAS NATO NIJE BOMBARDOVAO": Sramna izjava ideologa blokadera Beširija (VIDEO)

В. Н.

18. 09. 2025. u 10:03

IDEOLOG blokadera Naim Leo Beširi dao je sramnu izjavu vezano za zločinačko NATO bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine, ističući kako zapravo našu zemlju Alijansa nije ni bombardovala.

НАС НАТО НИЈЕ БОМБАРДОВАО: Срамна изјава идеолога блокадера Беширија (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Nas NATO nije bombardovao - rekao je Beširi, tokom gostovanja na Blic televiziji.

Potom ga je predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić upitao - "Kako nije?"

Na to je Beširi odgovorio:

- Bombardovao je Miloševića i ono što je on radio na Kosovu. NATO nije bombardovao građane Srbije, nego zločinački režim.

Izjavu Naima Lea Beširija možete pogledati u videu koji sledi.

