GRAD BEZBEDNIJI KAD JE IZA REŠETAKA: Ovako je Bogdan Jovičić hteo da spali ljude u Novom Sadu (VIDEO)

SNIMCI Bogdana Jovičića, čoveka koji je na jednom od najnasilnijih protesta blokadera u Novom Sadu u avgustu ove godine hteo da spali ljude u prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) u tom gradu, prikazuju kako je on divljao te strašne noći.

Foto: Printskrin

Bio je maskiran kao najokoreliji terorista, s "fantomkom", maramom i kacigom, krio je svoj lik, a u rukama je držao ogroman čiviluk i njime razbijao prostorije SNS u Novom Sadu.

- Jovičić je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a KZ, razbijanjem prostorija Srpske napredne stranke kao i kamera na navedenim prostorijama - rečeno je iz MUP. - Imenovani je prilikom izvršenja krivičnog dela na glavi nosio kapu sa prorezom na očima, "fantomku", kao i plastičnu kacigu crno crvene boje, dok je od odeće nosio belu majicu i crne bermude - navedeno je u saopštenju MUP.

Nakon ovih događađa koji su zabeleženi snimcima Jovičić je učestvovao u još jezivijem nasilju - paljenju prostorija SNS i napadima na policiju i pripadnike Kobri.

Podsetimo, danas je nekoliko blokadera organizovalo protest ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj u Beogradu, tražeći oslobađanje Jovičića koji već 6 dana štrajkuje glađu. Sve vreme pokušavaju da ga predstave kao "jadnog, poštenog studenta", koji "ništa strašno nije uradio".

(Informer)